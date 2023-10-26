台積電1.4奈米傳落腳中科！神秘買家豪砸6.6億買千坪地　漲勢曝光

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《聯合新聞網》報導，上述透天厝買家為陳姓自然人，他今年7月又花1.15億元，購入緊鄰的四德段421-2地號約174.3坪土地，，刷新所在的四德段地價新高，累計該名陳姓自然人半年砸6.66億元，買下1009坪土地，平均地價約66萬元。
「台積電一來，房價就漲」到底有多猛？據台中市官方「158空間資訊系統」實價揭露，中科地區預售屋已站上7字頭，創下中科地區的新高價格。而大家房屋企劃研究室總監郎美囡曾分析竹科、中科與南科近3年周邊房價漲幅，發現台中科學園區周邊房屋均價29.9萬元、3年增加17.7%，而后里園區25.5萬元、3年增加18.6%。
台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中受訪分析大雅區5.5億透天厝交易，他指出，「陳姓自然人」購地的雅環路一段，算是大雅的市中心地帶，少有大面積土地釋出，又是部分標的附帶30年屋齡的地上建物，有機會爭取危老重建的容積獎勵，最重要的是看好台積電效應。
陳定中指出，中科擴建二期就位在大雅區，預計明年交地給廠商，與中科另一側新案動輒5、6字頭的西屯區相比，大雅房價新案單價約3、4字頭，相對親民，隨台積電擴廠議題發酵，大雅房市發展更有想像空間。
至於台積電是否真將落腳台中？經濟部長王花24日曾指出，廠商在台投資，常需經由政府跨部會討論，台積電建廠涉及議題廣泛，並非一次性討論就能定案。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。