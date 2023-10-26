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台積電1.4奈米傳落腳中科！神秘買家豪砸6.6億買千坪地　漲勢曝光

▲中科台中園區西側「台中興農高爾夫球場」被納入二期擴建計畫中，因傳台積電1.4奈米將落腳，大雅區已出現神秘買家砸6.6億元買千坪地。（圖／柳榮俊翻攝）
▲中科台中園區西側「台中興農高爾夫球場」被納入二期擴建計畫中，因傳台積電1.4奈米將落腳，大雅區已出現神秘買家砸6.6億元買千坪地。（圖／柳榮俊翻攝）

記者徐銘穗/綜合報導

「護國神山」台積電（2230）日前宣布，不在龍潭擴廠蓋1.4奈米製程晶圓廠，嘉義、台南、高雄與屏東等4縣市紛紛高喊「歡迎設廠」。台積電1.4奈米晶圓廠落腳何處引發關注，而被認為機會最大的台中科技園區二期，所在的大雅區據悉已出現獵地的神秘投資客，累計已砸超過6.6億元買進上千坪土地。

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實價登錄揭露，台中大雅區的雅環路一段，今年3月出現一筆總價達5.5億元的透天交易，建坪約183.9坪，建物屋齡約30年，地坪廣達834.9坪，成為大雅區實價登錄史上，總價最高的透天厝。

▲陳姓自然人今年3月砸5.5億元，買下台中大雅區雅環路一段、建坪約183.9坪的透天厝。（圖／實價登錄網站）
▲陳姓自然人今年3月砸5.5億元，買下台中大雅區雅環路一段、地坪廣達834.9坪的透天厝。（圖／實價登錄網站）
《聯合新聞網》報導，上述透天厝買家為陳姓自然人，他今年7月又花1.15億元，購入緊鄰的四德段421-2地號約174.3坪土地，，刷新所在的四德段地價新高，累計該名陳姓自然人半年砸6.66億元，買下1009坪土地，平均地價約66萬元。

「台積電一來，房價就漲」到底有多猛？據台中市官方「158空間資訊系統」實價揭露，中科地區預售屋已站上7字頭，創下中科地區的新高價格。而大家房屋企劃研究室總監郎美囡曾分析竹科、中科與南科近3年周邊房價漲幅，發現台中科學園區周邊房屋均價29.9萬元、3年增加17.7%，而后里園區25.5萬元、3年增加18.6%。

台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中受訪分析大雅區5.5億透天厝交易，他指出，「陳姓自然人」購地的雅環路一段，算是大雅的市中心地帶，少有大面積土地釋出，又是部分標的附帶30年屋齡的地上建物，有機會爭取危老重建的容積獎勵，最重要的是看好台積電效應。

▲台中大雅區雅環路一段此處建坪約183.9坪的透天厝，今年3月以5.5億元賣出，創大雅區實價登錄最高價透天厝紀錄。（圖／Google Map）
▲台中大雅區雅環路一段此處透天厝，今年3月以5.5億元賣出，創大雅區實價登錄最高價透天厝紀錄。（圖／Google Map）
陳定中指出，中科擴建二期就位在大雅區，預計明年交地給廠商，與中科另一側新案動輒5、6字頭的西屯區相比，大雅房價新案單價約3、4字頭，相對親民，隨台積電擴廠議題發酵，大雅房市發展更有想像空間。

至於台積電是否真將落腳台中？經濟部長王花24日曾指出，廠商在台投資，常需經由政府跨部會討論，台積電建廠涉及議題廣泛，並非一次性討論就能定案。

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