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2023年殞落的日本漫畫大師！他生前名言藏洋蔥　寺澤武一抱病創作

▲2023年有許多漫畫大師與世長辭，包含《眼鏡蛇》漫畫大師寺澤武一，他因心肌梗塞猝逝，享壽68歲。（圖／翻攝自寺澤武一 X）
▲2023年有許多漫畫大師與世長辭，包含《眼鏡蛇》漫畫大師寺澤武一，他因心肌梗塞猝逝，享壽68歲。（圖／翻攝自寺澤武一 X）

記者賴禹妡／綜合報導

日本經典少女漫畫《花樣少年少女》作者中條比紗也，今（26）日傳出病逝噩耗，她於12日晚間8時52分因心臟病離世，享年50歲。而2023年至今，加上條比紗也，已有4位日本漫畫大師與世長辭，包含松本零士、佐野菜見、寺澤武一等，讓漫畫迷十分難過。 

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《銀河鐵道999》松本零士醫院離世！生前名言藏洋蔥 

松本零士代表作為《宇宙戰艦大和號》、《銀河鐵道999》、《宇宙海賊哈洛克船長》等，為繼承漫畫之神手塚治蟲之後的大師級人物。但所屬工作室「零時社」2月20日發出公告，證實松本零士已於2023年2月13日於醫院過世，並引用松本零士生前名言：「我們終將在遙遠的時之輪相接之處重逢。」讓許多粉絲悲痛緬懷。 

《在下坂本，有何貴幹？》佐野菜見癌逝！曾來台灣舉辦簽名會 

佐野菜見2013年以《在下坂本，有何貴幹？》獲得Comic Natalie大獎，作品也在2016年推出動畫版，同年她也受到台灣角川邀請來到台灣，於漫畫博覽會中舉辦簽名會活動。但8月16日角川漫畫「HARUTA」官方發布聲明表示，佐野菜見與速發型癌症抗爭短短一個月後，已於8月5日逝世。 

▲漫畫家佐野菜見癌逝，代表作品有《在下坂本，有何貴幹？》、《米奇與達利 惡童物語》。（圖／翻攝自推特）
▲漫畫家佐野菜見癌逝，代表作品有《在下坂本，有何貴幹？》、《米奇與達利 惡童物語》。（圖／翻攝自推特）
《COBRA眼鏡蛇》寺澤武一心肌梗塞病逝！罹患腦癌仍繼續創作 

寺澤武一致力創作漫畫40多年，代表作有《COBRA眼鏡蛇》、《鴉天狗卡布都》、《午夜之眼》等，其中《眼鏡蛇》連載6年，總銷售量超過5000萬冊。但9月11日經紀公司透露寺澤武一過世的消息，死因為心肌梗塞，享壽68歲，據了解，他1998年確診惡性腦癌後，依舊創作不輟，令粉絲們相當心碎。 

▲寺澤武一師承手塚治虫，《眼鏡蛇》全球銷量超過5000萬冊。（圖／翻攝自微博）
▲寺澤武一的漫畫作品《COBRA眼鏡蛇》在全球銷量超過5000萬冊。（圖／翻攝自微博）
《樱桃小丸子》濱崎原型去世！鏡頭前曾感謝三浦美紀 

今年除了知名漫畫家相繼離世，人氣動漫《樱桃小丸子》中「濱崎」一角的原型人物濱崎憲孝，也於8月21日傳出離世消息，他被發現陳屍自家住處，享年57歲。而2018年《樱桃小丸子》作者櫻桃子（本名：三浦美紀）癌逝時，他曾在鏡頭前感謝櫻桃子將他畫成漫畫人物，並擺出「濱崎」的招牌表情，活潑的模樣永遠留在粉絲心中。 

▲《樱桃小丸子》中「濱崎」一角的原型人物濱崎憲孝，今日驚傳離世消息，他曾於《樱桃小丸子》作者櫻桃子癌逝時，在鏡頭前感謝櫻桃子將他畫成漫畫人物，並擺出「濱崎」的招牌表情。（圖／翻攝自Twitter）
▲《樱桃小丸子》中「濱崎」一角的原型人物濱崎憲孝，曾於《樱桃小丸子》作者櫻桃子癌逝時，在鏡頭前感謝櫻桃子將他畫成漫畫人物，並擺出「濱崎」的招牌表情。（圖／翻攝自Twitter）

快訊／《花樣少年少女》漫畫家中條比紗也心臟病離世！享年50歲

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《眼鏡蛇》傳奇漫畫家寺澤武一過世！長腦瘤仍堅持創作　享壽68歲

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