2023年殞落的日本漫畫大師！他生前名言藏洋蔥　寺澤武一抱病創作

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松本零士代表作為《宇宙戰艦大和號》、《銀河鐵道999》、《宇宙海賊哈洛克船長》等，為繼承漫畫之神手塚治蟲之後的大師級人物。但所屬工作室「零時社」2月20日發出公告，證實松本零士已於2023年2月13日於醫院過世，並引用松本零士生前名言：「我們終將在遙遠的時之輪相接之處重逢。」讓許多粉絲悲痛緬懷。
《在下坂本，有何貴幹？》佐野菜見癌逝！曾來台灣舉辦簽名會
佐野菜見2013年以《在下坂本，有何貴幹？》獲得Comic Natalie大獎，作品也在2016年推出動畫版，同年她也受到台灣角川邀請來到台灣，於漫畫博覽會中舉辦簽名會活動。但8月16日角川漫畫「HARUTA」官方發布聲明表示，佐野菜見與速發型癌症抗爭短短一個月後，已於8月5日逝世。
《COBRA眼鏡蛇》寺澤武一心肌梗塞病逝！罹患腦癌仍繼續創作
寺澤武一致力創作漫畫40多年，代表作有《COBRA眼鏡蛇》、《鴉天狗卡布都》、《午夜之眼》等，其中《眼鏡蛇》連載6年，總銷售量超過5000萬冊。但9月11日經紀公司透露寺澤武一過世的消息，死因為心肌梗塞，享壽68歲，據了解，他1998年確診惡性腦癌後，依舊創作不輟，令粉絲們相當心碎。
《樱桃小丸子》濱崎原型去世！鏡頭前曾感謝三浦美紀
今年除了知名漫畫家相繼離世，人氣動漫《樱桃小丸子》中「濱崎」一角的原型人物濱崎憲孝，也於8月21日傳出離世消息，他被發現陳屍自家住處，享年57歲。而2018年《樱桃小丸子》作者櫻桃子（本名：三浦美紀）癌逝時，他曾在鏡頭前感謝櫻桃子將他畫成漫畫人物，並擺出「濱崎」的招牌表情，活潑的模樣永遠留在粉絲心中。