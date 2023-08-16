36歲漫畫家佐野菜見癌逝！抗癌一個月後離世 「最後遺言」惹淚目
日本知名女性漫畫家佐野菜見於8月5日癌逝，享年36歲。今（16）日家人透過聲明證實噩耗，佐野菜見與速發型癌症抗爭後短短一個月便離世，家人也同步公開她留下的遺言:「這是一場很快樂的人生，之後我大概會前往更自由的事件吧，再會了」。
記者鍾怡婷/綜合報導
角川漫畫「HARUTA」官方發布聲明表示，漫畫家佐野菜見在8月5日逝世，也轉達家屬留給粉絲的話，「我的女兒菜見與速發型癌症抗爭的短短一個月後，在8月5日踏上了旅程，謝謝大家喜歡她的作品」，並同步公開佐野菜見留下的遺言「這是一場很快樂的人生，之後我大概會前往更自由的事件吧，再會了」。
角川漫畫「HARUTA」聲明指出，佐野菜見在監修動畫《米奇與達利惡童物語》 ，以及準備連載新作品中發現罹癌，治療前也曾樂觀表示「若是熬過這關，感覺可以畫出很棒的作品」，然而卻在抗癌後一個月離世，讓一起打拼的出版社編輯部相當不捨，形容她是「獨一無二的漫畫家」。
佐野菜見2013年以《在下坂本，有何貴幹？》獲得Comic Natalie大獎，作品也在2016年推出動畫版，同年他也受到台灣角川邀請來到台灣，於漫畫博覽會中舉辦簽名會活動。而近期她連載4年的作品《米奇與達利 惡童物語》，也預計於2023年10月推出動畫作品，可惜的是她無緣見到該作品成為動畫，讓大批粉絲相當不捨。