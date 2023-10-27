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年底裝潢修繕漲價20%！「這4類」師傅最難請　工期拖長3個月

▲年底是裝潢修繕旺季，需求暴增250%且費用也大漲20%，以木工、泥作、水電、衛浴等4大類師傅最難請，工期最多恐拖長3個月。（圖／找師傅提供）
▲年底是裝潢修繕旺季，需求暴增250%且費用也大漲20%，以木工、泥作、水電、衛浴等4大類師傅最難請，工期最多恐拖長3個月。（圖／找師傅提供）

記者徐銘穗/綜合報導

時序進入2023年第4季，年底正是裝潢修繕產業旺季，調查發現水電與居家修繕需求已成長250%，但有4成民眾「找不到師傅」，當中以木工、泥作、水電、衛浴等4大類師傅最難請。專家提醒，近年裝修缺工又缺料，年底更是缺很大，不僅費用較淡季漲2成，工期可能最多恐拖長3個月

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據主計處調查，台灣民眾的買房意願來到了21個月以來的新高，然而，面對新一波買房潮襲來，水電、修繕師傅卻是呈現缺工狀態，光是一件馬桶漏水的案件，消費者就要等待至少3天才能被解決。叫修平台調查，超過4成的民眾在年底時都有找不到師傅的狀況。

▲超過4成民眾在年底時都有找不到師傅的狀況，近6成師傅因缺工難尋工班，且工期拖長1至3個月。（圖／找師傅提供）
▲超過4成民眾在年底時都有找不到師傅的狀況，近6成師傅因缺工難尋工班，且工期拖長1至3個月。（圖／找師傅提供）
調查也發現，有近6成師傅因缺工「找不到工班」，且平均工期延長1至3個月有師傅表示，即使將薪資調漲20%，也很難找到學徒，其中也有許多人受不了艱苦的工作環境而離開，水電、裝潢產業人力短缺問題日益明顯，未來「叫不到師傅」恐怕成為常態。

「找師傅」營運主管胡賓秩點出，每年第4寄至隔年第1季是買房、裝潢與修繕的旺季，費用會漲20%，且以下4類型師傅最難找，提醒若有相關需要要盡早規畫安排，以免讓工程「拖過年」。 

1、水電叫修/電線重拉：無論購屋、租屋族，水電修繕都是全年的熱門需求，此外，隨著現代電器功率、數量增加，許多老屋無法負擔電器用電量有走火危機，許多人在年底前會為老屋進行電線重拉的工程。

2、泥作工程：年底是買房旺季及裝修老屋旺季，特別是由於房價高漲，許多人會入手房價較低的中古屋或者選擇續住繼承的老家，因此老屋翻修需求居高不下，泥作施工的師傅在老屋翻修的施工流程比較靠前，目前已見到供需吃緊現象，年底有翻修需求的民眾，建議要提前3個月開始發包。

▲屋齡15年以上住宅的裝修重點應以居住安全為主，在水電管線、泥作、防水等基礎工程的預算會較多。（圖／信義居家提供）
▲屋齡15年以上住宅的裝修重點應以居住安全為主，在水電管線、泥作、防水等基礎工程的預算會較多。（圖／信義居家提供）
3、木作施工：隨著現代人對於家中裝潢風格要求提高，許多新購屋族會在家中加上別出心裁的設計與空間配置，因而帶動木作施工的需求大漲，近期也進入許多預售屋的交屋期，木工師傅也呈現一位難求的狀態。

4、衛浴裝修：衛浴裝修一直以來都是老屋翻修的最基本項目，許多民眾會將家中的浴缸整修成淋浴間，以此達到更多空間上的應用，年底此類需求量尤為大漲，建議消費者盡早預約，以免延宕到整體翻修的進度。

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