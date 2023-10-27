劉家昌開戰劉子千爭產不孝！吳宗憲表態「沒必要」：我早就分好了
知名音樂人劉家昌近幾天與前妻甄珍（章家珍）、兒子劉子千（章立衡）槓上，爆發爭產風波，引發外界討論。對此，吳宗憲也發表看法，並開玩笑表示要把所有新聞蒐集起來，未來也有可能跟上，不過吳宗憲強調，目前都已經把資產平均分配好了，希望一切開開心心的，爭來爭去沒有必要。
記者詹鎰睿／台北報導
一聽到劉家昌父子爭奪財產一事，吳宗憲立刻開玩笑表示，「我要把文章蒐集起來，將來可能會發起給鹿希派，鹿先生，比較有前瞻，已經先改好名字了！」吳宗憲認為，就算兒子要改，也是改媽媽的姓，要姓張，「孩子都像媽媽比較多，媽媽比較辛苦啦，爸爸唯一的功能性就是扛起家計，但也失去與孩子相處的時間。」
吳宗憲坦言，目前愛護家人、照顧家人，讓家人們快樂是一件很幸福的事情。被問到未來財產會不會給女兒比較多一點？吳宗憲直言，他早就已經通通分配好了，給女兒還是給兒子都很清楚，同時暗指劉家昌，「不要到了某個年紀，爭那個或爭這個，沒有必要啊！我孑然一身，開開心心的，行有餘力，則以學文，身體多出來的時間，多做一些對社會有意義的事情。」
劉家昌今（27）日再度發聲明，要求終止甄珍、劉子千（章立衡）使用、管理、收取版權收益，「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。」至於章立衡則是繼昨日晚間發文「我把牛牽來了，你繼續吹！」之後，就未多作回應。