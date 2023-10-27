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信義房屋二代接班！41歲周耕宇接董座　劍橋學霸返台為賣房發傳單

▲信義房屋董事長周耕宇擁科技專長，未來將以以人為本的理念，帶領信義房屋共創永續願景。（圖／信義房屋提供）
▲信義房屋董事長周耕宇擁科技專長，未來將以以人為本的理念，帶領信義房屋共創永續願景。（圖／信義房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

信義房屋今（27）發布重大訊息，由副董事長、信義集團創辦人周俊吉長子周耕宇接任董事長，人事案即日生效。41歲的周耕宇是劍橋學霸，擁科技專長，自信義房屋基層做起，曾為賣房在街頭發傳單，未來將以以人為本的理念，帶領信義房屋共創永續願景。

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周耕宇13歲出國留學，為英國劍橋大學物理系與資訊科學學士、卡內基美隆大學娛樂科技所碩士，2008年畢業後，更曾與同學們於美國矽谷創業，2年間製作了4款手機遊戲App，其中1款遊戲更由當年知名的遊戲代理商簽下代理權。

▲周耕宇推動「5+5工作鑑賞期」專案，讓近9成工作者留任。（圖／資料照片）
▲周耕宇推動「5+5工作鑑賞期」專案，讓近9成工作者留任。（圖／資料照片）
海歸後，周耕宇2011年加入信義房屋第一線歷練，自基層試用業務做起，他在街頭發傳單、介紹自己，獲得信義房屋新人最高榮譽新秀獎、年度千萬經紀人，2012年度公司業績排名Top21。業務歷練後，周耕宇再進入人資部歷練，以「5+5工作鑑賞期」專案，讓近9成工作者留任。

13年來，周耕宇在集團內經歷信義房屋數據應用發展部協理、信義房屋仲介業務部協理，並為信義房屋副董事長與數位轉型基地轉型長，歷練完整。

周耕宇表示，未來將持續在企業倫理的核心基礎下，兼顧同仁、客戶、股東、環境、社會、供應商六大利害關係人的權益，包括2030年信義房屋淨零排放目標、永續門市、馬來西亞零碳島、觀光旅遊事業等永續作為持續穩健進行，提供客戶更優質服務，共創永續好生活。

此外，信義股份有限公司今也發布重訊，法人代表暨董事長劉元智請辭，信義股份有限公司維持董事身分並改派代表人為信義房屋總經理陳麗心。

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