信義房屋二代接班！41歲周耕宇接董座　劍橋學霸返台為賣房發傳單

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海歸後，周耕宇2011年加入信義房屋第一線歷練，自基層試用業務做起，他在街頭發傳單、介紹自己，獲得信義房屋新人最高榮譽新秀獎、年度千萬經紀人，2012年度公司業績排名Top21。業務歷練後，周耕宇再進入人資部歷練，以「5+5工作鑑賞期」專案，讓近9成工作者留任。
13年來，周耕宇在集團內經歷信義房屋數據應用發展部協理、信義房屋仲介業務部協理，並為信義房屋副董事長與數位轉型基地轉型長，歷練完整。
周耕宇表示，未來將持續在企業倫理的核心基礎下，兼顧同仁、客戶、股東、環境、社會、供應商六大利害關係人的權益，包括2030年信義房屋淨零排放目標、永續門市、馬來西亞零碳島、觀光旅遊事業等永續作為持續穩健進行，提供客戶更優質服務，共創永續好生活。
此外，信義股份有限公司今也發布重訊，法人代表暨董事長劉元智請辭，信義股份有限公司維持董事身分並改派代表人為信義房屋總經理陳麗心。
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