萬聖節3大手搖飲、星巴克買一送一！CoCo吸血伯爵「第二杯半價」

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CoCo都可萬聖節不給飲料就搗蛋，今天一日期間限定，推出應景的吸血伯爵(大)「第二杯半價」優惠！把蔓越莓及草莓加入伯爵紅茶，酸甜又清爽的滋味，一喝就停不下來。
提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限10月31日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌翰林茶館：身份證對中「3或7」 熊貓珍奶「買一送一」
翰林茶館週年慶活動倒數，即日起至10月31日，翰林茶館每天12:00～18:00，對中身份證字號「3、7」任1碼，就能享有熊貓珍奶特大杯「買一送一」優惠；活動期間，每週末六日11:00～20:00，直接爽喝「熊貓珍奶第二杯半價」好康。提醒大家，熊貓珍奶僅限奶精，每人每次限購最多兩組。
📌再睡5分鐘：Uber Eats「棉被午茉綠買一送一」
再睡5分鐘即日起至11月7日，於Uber Eats外送平台祭出「棉被午茉綠買一送一」優惠；而且Uber One闆娘生日加碼，活動期間內，Uber One會員除了「棉被午茉綠買一送一」，再加碼「棉被日安紅買一送一」。
📌可不可熟成紅茶：刮刮卡抽「買一送一」
可不可熟成紅茶慶祝迎接15週年，成為線上會員除了可以獲得飲品5元折價券、免費加料券等好康，還會發送15週年線上刮刮卡，有機會抽中「買一送一」優惠。
📌星巴克：數位體驗「買一送一」最後一天
星巴克ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗，即日起至10月31日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買一送一」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至11月2日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌發發：萬聖節「免費加料」隱藏優惠
療癒系手搖飲料發發優格飲，打造萬聖搗蛋系列桑椹香檸幽幽格、南瓜幽幽格。10月31日萬聖節當天，到店說出「不給糖就搗蛋」就有隱藏優惠，