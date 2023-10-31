2023地價稅暴增4倍！「1動作」惹的禍 這3類人留下有2‰優惠稅率
一年一度的地價稅明（11/1）天開徵！收到地價稅稅單卻發現，稅金比往年暴增超多，很可能是你在在8月31日的「繳納義務基準日」前，做了「遷出戶籍」動作，導致痛失2‰自住優惠稅率，而被課10‰至55‰的一般稅率。財政部提醒，戶籍登記是適用2‰自用優惠稅率的必要條件，土地所有權人或配偶或直系親屬等3類人得設戶籍在該處，才能享有優惠。
記者徐銘穗/綜合報導
地價稅多久繳一次？地價稅是「 地方稅 」，依土地所在地分別計算，並以每年8月31日為「繳納義務基準日」，就算當年度有買賣移轉，只要8月31日當天土地登記是誰就要繳全年的地價稅，也就是說9月1日後買屋的屋主，不需繳納當年的地價稅。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，地價稅是按累進稅率課徵，稅率自10‰累進至55‰，相當的重，但如果符合「地價稅自用住宅優惠稅率」那就只要2‰，相差整整至少4倍，切記一定要在9月22日前辦理自用地價稅優惠。
財政部表示，自用住宅用地是指土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業用的住宅用地，也就是說「戶籍登記」是適用2‰自用住宅優惠稅率的必要條件，如果沒有土地所有權人，或配偶，或直系親屬等人的戶籍登記在此處，縱使實際居住在此，也只能適用一般地價稅率10‰至55‰。
土地所有權人將戶籍遷出自用住宅的原因很多，例如子女就學需要、請領補助等原因，但仍實際居住該地。財政部建議，如因個人因素需將戶籍遷出，至少保留土地所有權人、配偶或直系親屬一人留在原戶籍內，以符合自用住宅用地規定。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。