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買房愈來愈多浴廁沒開窗！他曝2大缺點　內行一招解決：根本沒差

▲網友發現大家買房愈不愈不管浴廁有沒有開窗，點出有臭味、易發霉2大缺點，但內行分享只要裝換氣暖風機，根本沒差。（示意圖／信義居家、至文室內裝修有限公司）
▲網友發現大家買房愈不愈不管浴廁有沒有開窗，點出有臭味、易發霉2大缺點，但內行分享只要裝換氣暖風機，根本沒差。（示意圖／信義居家、至文室內裝修有限公司）

記者徐銘穗/綜合報導

每個人買房時看重的點不一樣，有人在意格局一定要方正，廚房爐具一定要是瓦斯爐！不過，有網友發現，過往多數人在意的「浴廁一定要開窗」這件事似乎變得愈來愈不重要，直言浴廁不開窗有臭味、發霉2大缺點。不過，卻有內行分享，只要裝換氣暖風機，根本沒差。

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原PO在PTT發文「衛浴不開窗真的沒差嗎？」，表示他個人有點介意衛浴廁所沒開窗，但近來發現「好像普遍愈來愈不管衛浴廁所有沒有開窗這件事」，分析不開窗有2缺點，1是大號臭味散很慢，2是不夠乾燥霉味重，還說「抽風比不上衛浴開窗的散臭速度，第1應該是無解」。

▲浴廁若無開窗，可裝換氣暖風機，保持浴廁環境乾燥，不發霉。（圖／記者徐銘穗攝）
▲浴廁若無開窗，可裝換氣暖風機，保持浴廁環境乾燥，不發霉。（圖／記者徐銘穗攝）
衛浴廁所有無開窗會影響買房的意願嗎？網友討論反應兩極，一票堅定信仰衛浴廁所就是要開窗，「我是一定要開窗，所以買的房也必須要有窗，沒窗的感覺就是悶，住了不爽」。但反方認為「開窗不但吵還有灰塵，開開關關也麻煩」、「有換氣暖風機根本沒差」。

浴廁無窗在風水上有何影響？知名命理專家湯鎮瑋指出，在風水學中，浴廁主沐浴桃花，而沐浴桃花又對應到人體的生殖系統，若浴廁無對外窗或蓋在樓梯下，光線不足、空氣不流通、濕氣難散，會導致居住者桃花運勢差，夫妻性生活不協調。且浴廁屬水，空氣不流通象徵著水氣凝滯不流動，氣場會變得渾濁，導致居住者容易罹患腎臟疾病。

欲化解上述格局，湯鎮瑋分享，可在浴廁內的牆上貼窗貼，營造有窗戶的感覺，並加強除溼措施，使溼氣退散。此外，還可在浴廁內放土種黃金葛等綠色盆栽，藉其生命力改善浴廁陰暗氣場。

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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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