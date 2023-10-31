買房愈來愈多浴廁沒開窗！他曝2大缺點　內行一招解決：根本沒差

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衛浴廁所有無開窗會影響買房的意願嗎？網友討論反應兩極，一票堅定信仰衛浴廁所就是要開窗，「我是一定要開窗，所以買的房也必須要有窗，沒窗的感覺就是悶，住了不爽」。但反方認為「開窗不但吵還有灰塵，開開關關也麻煩」、「有換氣暖風機根本沒差」。
浴廁無窗在風水上有何影響？知名命理專家湯鎮瑋指出，在風水學中，浴廁主沐浴桃花，而沐浴桃花又對應到人體的生殖系統，若浴廁無對外窗或蓋在樓梯下，光線不足、空氣不流通、濕氣難散，會導致居住者桃花運勢差，夫妻性生活不協調。且浴廁屬水，空氣不流通象徵著水氣凝滯不流動，氣場會變得渾濁，導致居住者容易罹患腎臟疾病。
欲化解上述格局，湯鎮瑋分享，可在浴廁內的牆上貼窗貼，營造有窗戶的感覺，並加強除溼措施，使溼氣退散。此外，還可在浴廁內放土種黃金葛等綠色盆栽，藉其生命力改善浴廁陰暗氣場。
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