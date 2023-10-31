IKEA鯊鯊賣出「983棟台北101」高！4身世祕密　QQ肉包抱枕現況曝

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IKEA的第一隻海洋生物鯊魚，其命名BLÅHAJ正是瑞典文當中「藍色的鯊魚」，靈感源自於瑞典IKEA設計部門的員工某天與工廠開會時的突發奇想，他們將海洋世界裡最令人聞風喪膽的鯊魚，作成適合擁抱大小的柔軟玩偶，反差萌讓鯊鯊備受好評。
📌「鯊鯊」2017年在社群爆紅
IKEA的鯊魚玩偶爆紅始於2017年10月，社群媒體上開始出現大量鯊魚玩偶的照片和貼文，大家紛紛響應分享自家鯊魚玩偶的日常，隨後更有網友將鯊魚軟萌的樣子製作成各式梗圖，更給鯊魚玩偶起了代表性的別名「鯊鯊」。
從此IKEA鯊魚正式成為社群上的最萌寵物，更累積了一票鯊鯊狂粉，每每IKEA推出鯊魚周邊，包括鯊魚紓壓球、鯊鯊好量伴、豆鯊包等，都讓鯊鯊粉為之瘋狂。
📌「鯊鯊」曾動過換眼手術
IKEA鯊鯊的眼睛是用繡上去的。IKEA指出，這是因為1997年，芬蘭IKEA分店在進行兒童天地安全課程時，一位紡織品技術專員用力拉扯有塑膠眼睛的玩偶，使得玩偶眼睛脫落。玩偶安全性議題讓IKEA決定，所有玩偶都改用刺繡的眼睛，也成為IKEA玩偶的標誌特色。
📌「鯊鯊」到家錢都做撕裂測試
IKEA每一隻鯊魚出廠前都需經過全身健檢，首先是金屬探測檢查，以確保產品生產過程中的安全，再來是各式嚴格的耐用性測試，包括撕裂測試、縫線強度測試和機械模擬測試，以確保鯊鯊能夠承受長時間的擁抱、擠壓和玩耍，以延長每隻鯊魚的壽命，陪伴主人成長，在通過種種考驗後，才能成為一隻合格的IKEA鯊魚。
📌宜得利「QQ肉包抱枕」現況公開
不讓IKEA鯊鯊獨享焦點，宜得利家居上月也推「QQ肉包抱枕」，逼真的造型在台灣一開賣就被搶到缺貨，目前官網仍顯示「售完補貨中」，點進去頁面更直接顯示「抱歉，找不到您查詢的商品」。此外，宜得利也有動物明星，是隻名喚「KURO」的厭世貓皇。
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