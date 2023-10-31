年底購屋潮湧現！十月房市交易上揚　桃園、台中、新北年增破3成

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哪個縣市房市買氣最旺？台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2023年10月六都和新竹縣市的交易量變化，交易量較上月微增5.8%，其中以桃園8.3%，高雄7.8%，增幅最大；較去年同期相比，桃園市、台中市和新北市年增逾三成以上，平均交易量年增29.1%。
國立中央大學台灣經濟發展研究中心消費者信心指數調查中，「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為106.36 點，與上月的調查結果105.7相比上升0.66 點。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，十月房市買氣持穩，一方面通膨預期對於房市形成支撐，民眾普遍未有房價會明顯下跌的憂慮，另一方面政府的新青安房貸也有穩定市場買氣的效果，平均地權條例上路後利空淡化，市場整體自用當道，而以哈戰爭連最敏感的股市波動都不大，對於房市則影響更輕微。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，八月份新青安房貸上膛後，買氣開始直線加溫，到了九月仍有大幅量增，惟值得留意的是，十月份買氣增幅較弱，除了九月交易量高之外，推估為屋主對價格堅持度提高，買方開始觀望所致。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年底是結婚旺季，也是傳統購屋潮，受惠8月上路的新青安貸款，年輕賞屋族比例大增，不少首購族「棄預售、就中古」，以便「現在住、立即貸」，尤其是低總價的兩房物件最受青睞。
除青安貸款外，永慶房屋研展中心副理陳金萍也認為，國內景氣燈號睽違10個月後再轉呈黃藍燈，顯示經濟景氣有好轉跡象，目前房市回歸供需基本面，加上年底購屋旺季來臨，民眾購屋轉趨積極，讓房市交易連4月成長。
至於第四季房市走勢，張旭嵐分析，年底雖有大選干擾，但剛需盤堅，預售買氣轉向成屋，不過整體交易量增，但市場價格變化不大，第四季仍屬「價溫量穩」的局勢。
陳金萍指出，目前房市交易以自用、長期置產為主力，量能穩定。根據內政部最新統計，今年1-9月全台建物買賣移轉棟數21.9萬棟，年減10.3%，量縮幅度已收斂至一成左右，顯示今年下半年房市表現優於去年同期，雖今年房市交易量縮格局已確立，但量縮幅度仍有再收斂至個位數的機會。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。