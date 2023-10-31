陳幸妤台中七期豪宅賣不掉！狠砍2000萬　回10年前9800萬開價求售

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泰山企業前董座詹岳霖2014年豪砸6363萬元，買下「聯聚方庭大廈」33樓、130坪景觀豪宅，作為「台中行宮」，不過這筆置產不僅空屋養蚊5年，最後還賠售863萬元收場。
而陳幸妤的聯聚方庭37高樓戶，據悉原是為兒子在台中上學需求而買，但隔年卻開價9800萬元求售，11年來房屋都是毛胚屋型態，期間最高一度開到1.18億元，去年降到1.08億元，如今再降回10年前開價9800萬元求售。
有趣的是，過去該戶豪宅地籍資料登記人為陳幸妤與3位趙姓自然人，在去年12月時異動歸陳幸妤名下，當時推測也是因為產權單一的情況下，比較好出售。
全球居不動產總監陳炳辰分析，不少層峰人士購置豪宅並不一定即刻入住，且因為豪宅客群會有自己的裝潢團隊或喜好，常見以毛胚屋為購屋選項，不無可能令此物件持有方，本就打定主意等待有緣人轉手獲利，長期空置毛胚倒算投其所好。
陳幸妤167坪豪宅開價9800萬元，換算單價約58.58萬元一坪，光是管理費一個月就要2萬多元。當地房仲指出，該案擁有絕佳視野美景，以110、220坪房型為主力，是七期指標豪宅之一，而七期新豪宅主力推出50坪左右物件，行情登上8、90萬元，以該總價來說，可選擇性也相當多。
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