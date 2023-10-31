11月新制8大重點！高鐵「拿1物」享優惠　50至64歲打公費流感疫苗

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高鐵表示，秉持「永續運輸」理念，積極實踐企業社會責任，更結合政府「2050淨零碳排」政策目標，宣布自11月1日起，旅客凡自備環保杯於高鐵列車上購買熱飲，即可現折5元，若同時以手機出示高鐵TGo會員畫面，可同享95折優惠，以售價50元的咖啡來說，每一杯就可以優惠8元。
📍公費流感疫苗、肺炎鏈球菌第二階段開放施打
疾管署表示，公費流感疫苗第2階段自11月1日起開放接種，對象為50至64歲無高風險慢性病成人；肺炎鏈球菌感染症（IPD）第2階段則是從11月27日起開放接種，對象為65歲以上從未曾接種過13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13或PCV15）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）者，可公費接種1劑PCV13，間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。
📍減少中風失能！取栓術健保放寬給付為4.5小時
自112年11月1日健保署放寬「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間，參考台灣腦中風學會等專家所提之國際實證和臨床指引建議，由原先「前循環在發作內8小時內使用」，延長至「24小時內」，預估一年約新增565人次受惠、每年可減少188位中風失能病人，預算約1.13億點。
📍幼兒專責醫師制度11月上路！新生兒0－3歲都有專責醫師
衛福部從11月1日起，將所有新生兒納入「幼兒專責醫師制度」，孩子一出生就會匹配一位「專責醫師」，協助追蹤孩子的成長、疫苗追蹤，並提供醫療協助或其他保健資訊，把握3歲前遲緩兒等狀況黃金治療期，也能及時發現兒虐事件。
📍地價稅11/1開徵！逾期繳納加徵滯納金
財政部宣布，今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期限至11月30日止，民眾可持稅單至銀行、農會信用部、信用合作社和四大超商等地點繳納，但僅限於稅額3萬元以下，亦可利用銀行自動轉帳、信用卡刷卡、電子或行動支付方式繳納。若逾期繳納，每超過2天就會按照應納稅額，加徵1%滯納金，若超過最後期限12月30日仍未繳納，將移送強制執行。
📍地方稅開放線上補繳
財政部表示，自11月1日起，開放逾期未繳的地方稅可直接掃描繳款書上的QR Code線上繳稅，同時自動加計滯納金，包含房屋稅、地價稅、使用牌照稅、印花稅和娛樂稅等，不受過去僅能到金融機構或4大超商臨櫃繳納的限制，提供納稅義務人更方便的繳納方式。
📍台電新增電價方案上路
台電用電計費方式分為尖峰時間和離峰時間，自11月1日起實施「高壓及特高壓電力批次生產時間電價」，原先非夏月離峰電價是上午0時至6時、上午11時至下午2時，現改為離峰時間從9小時連續且長達18小時，因此尖峰費率提高為每度8到9元，與離峰費率相比，價差高達6到7元。
📍ETF收益分配公告「全都露」 資訊更透明
證交所表示，為提升ETF收益分配資訊透明度，使投資人更了解ETF收益分配的組成來源，證交所已完成修改公開資訊觀測站系統，自今（2023）年11月1日起，投信公司於公告ETF第二階段收益分配（即公告每受益權單位配發金額）時，將須同時揭露ETF各項收益分配組成占比之完整資訊，預計將有助於投資人制定投資決策。