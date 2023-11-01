獨／台北錦新大樓39年奪26命！5%高投報催買氣 專家：便宜治百病
有「台北最猛凶宅」之稱的錦新大樓39年來至少出了26條人命，儘管「凶宅」聲名狼藉，但錦新大樓的買氣依舊十分暢旺，近1年計有24筆實價登錄資料，平均每月至少2筆交易，推算租金投報率落在3%至5%，十分亮眼。錦新大樓憑什麼買氣超夯？馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，5字總結就是「便宜治百病」。
記者徐銘穗/綜合報導
錦新大樓位在中山區精華地段，實價揭露，十月初錦新大樓有筆9樓6坪套房交易，成交單價53.8萬元，屋主持有1年、帳面賺進125萬元，不過相比周邊成交單價71萬元，約打了6.8折。至於租金投報，以591租屋網上12坪2房月租2萬元，對應今年3月實價同坪數成交價465萬元，推估租金投報約5.1%。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，台北市一般物件投報2.5%就很不錯了，錦新大樓投報比2.5%多了1倍，投報表現只能說「超好的」。何世昌進一步說明，錦新大樓買氣不墜，除高投報外，5字總結就是「便宜治百病」。
何世昌指出，錦新大樓低總價加上台北市門牌誘因十足，此類產品從八條通到一殯商圈範圍皆可尋，而錦新大樓算是低價中的低價，對投資客族群十分有吸引力。
不過，錦新大樓屋齡已逾44年，未來是否有機會危老重建或都更讓房價翻倍？何世昌搖頭，直指錦新大樓戶數多、產權複雜，加上投資客比例高，想重建或都更都很難。
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