台積電1.4奈米不到龍潭　張善政轟選舉操作：民進黨提早曝光害的

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張善政接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，針對龍潭科學園區三期計畫範圍內居民，前（10/30）天赴台北凱達格蘭大道、行政院陳情，痛罵桃園前市長、現任行政院長鄭文燦一事評論。張善政說，去年此事提早曝光就是選舉操作，為了拉抬民進黨桃園市長選情，卻種下居民不接受的原因。
劃地範圍的決定由竹科管理局與廠商溝通，地方政府只是搭建一個平台。張善政說，過去竹科管理局與桃市府互動很多，台積電不來但仍有其他廠商有用地需求，這件事是真的，他要為竹科管理局說句話，而台積電不來了，土地劃定比較彈性，「如果居民不願被徵收就剔除，這沒有問題，居民不用太擔心，地方政府會提醒督促竹科管理局」。
張善政也向行政院、副總統賴清德及政治人物喊話，產業發展不是選舉話題，選舉話題講越多，對產業發展傷害越大，還是回歸選舉本質，不要在各種產業政策上作文章，「誰再繼續講台積電，就是傷害我們的產業」，民進黨要把去年提早曝光「間接促成」破局的教訓記在心裡。
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