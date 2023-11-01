▲Subaru 推 11 月份優惠專案

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台灣意美汽車本月特別針對SUBARU旗下主力車款-頂級安全休旅FORESTER推出全車系同享高額零利率購車優惠，凡於11月1日至11月30日止入主FORESTER全系列車款，即贈送價值3萬元的360度環景影像系統及5年或12萬公里原廠保固之外，指定車款(2.0 i-S ES車型)可享90萬40期0利率等三重購車優惠禮遇，讓每一位注重家人安全的好爸爸輕鬆入主這款安全如影隨形的休旅座駕。另外傲視同級CUV級距的全新世代跨界潮旅CROSSTREK本月亦同步加碼超值購車優惠，讓喜愛這款日系時尚潮車的年輕客群購車無負擔，凡於11月1日至11月30日止入主CROSSTREK，即享100萬36期0利率和5年或12萬公里原廠保固之優惠。
至於十月份引起市場熱烈討論的超強檔優惠，本月強力再加碼，針對SUBARU旗下全新超性能房車/家庭跑旅WRX & WRX WAGON、純電最強休旅SOLTERRA，以及豪華旗艦休旅OUTBACK等四款重磅車款持續推出震撼優惠價，分別為WRX 4D 2.4 EyeSight（NT$ 162.8萬元）、WRX WAGON 2.4 EyeSight（NT$ 168.8萬元）、SOLTERRA單色 / 雙色（NT$ 179.8萬元 / 181.8萬元）、OUTBACK 2.5 i-T ES LITE / 2.5 i-T ES（NT$ 149.8萬元 / 152.8萬元）。除了可以震撼優惠價入主上述四款超人氣座駕之外，消費者也可選擇100萬50期高額0利率，並可享5年12萬公里原廠保固之優惠，堪稱SUBARU品牌有史以來的最佳購車良機，熱血性能迷、純電及戶外探險愛好者等熱衷不同嗜好的SUBARISTS豈能錯過！
台灣意美汽車誠摯邀請廣大喜愛SUBARU品牌的消費者，即刻動身親臨SUBARU全台展示中心賞車及預約試乘體驗。伴隨秋天的腳步到來，台灣意美汽車暖心為您規劃「回饋好秋且心意超有感」的全車系購車優惠專案，敬請把握本月份專屬優惠，讓您輕鬆實現入手SUBARU旗下日本原裝進口傲視群倫的座駕夢想！
車型
建議售價（萬）
優惠價（萬）
優惠促銷方案
|24MY CROSSTREK 2.0 i-S EyeSight
$111.8
–
|l 100萬36期0利率
l 5年或12萬公里原廠保固
|23MY FORESTER
|2.0 i-L ES
$115.8
–
|l 60萬24期0利率
l 加贈電動尾門
l 加贈360度環景影像系統
l 5年或12萬公里原廠保固
|2.0 i-L ES GT Edition Lite
$122.8
–
|2.0 i-L ES GT Edition
$127.8
–
|2.0 i-S ES
$125.8
–
|l 90萬40期0利率
l 加贈360度環景影像系統
l 5年或12萬公里原廠保固
|2.0 i-S Black Edition
$126.8
–
|2.0 i-S ES GT Edition
$135.8
–
|23MY OUTBACK
|2.5 i-T ES LITE
$159.8
$149.8
|l 100萬50期0利率
l 5年或12萬公里原廠保固
|2.5 i-T ES (可選雙色內裝)
$162.8
$152.8
|23MY BRZ
|2.4 MT
$162.8
–
|l 120萬60期0利率
l 5年或12萬公里原廠保固
|2.4 AT ES
$166.8
–
|23MY WRX 4D 2.4 EyeSight
$172.8
$162.8
|l 100萬50期0利率
l 5年或12萬公里原廠保固
|23MY WRX WAGON 2.4 EyeSight
$178.8
$168.8
|23MY SOLTERRA
|單色
$189.8
$179.8
|l 100萬50期0利率
l 5年或12萬公里原廠保固
|雙色 (冰川白/黑車頂)
$191.8
$181.8