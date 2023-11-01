MG 單月掛牌 1,787 輛創歷史新高 締造累積一萬名車主里程碑
MG品牌旗下休旅雙雄HS、ZS接力導入台灣市場後，除了提供台灣汽車市場更多元豐富的購車選擇，同時還憑藉著「超規滿配」的產品競爭力，在銷售市場不斷屢創佳績備受消費者青睞。MG Taiwan繼今年5月起連續5個月繳出突破千台的優異成績單後，根據最新2023年10月份掛牌數據，MG Taiwan再度以1,787輛的單月掛牌數字締造歷史新猷，相較上月(9月份)同步成長了43%，亮眼的銷售表現更是帶動MG Taiwan 2023年1月至10月以10,286輛的優異掛牌成績，迅速在台灣創下累積突破一萬名車主的全新里程碑，充分印證MG品牌卓越超群的產品實力！
2GameSome - 有車賞
熱銷歐洲、澳洲多國市場，甫於今年8月底全新發表的ZS旗艦版，依循著MG品牌「超規滿配」的產品策略，以超越歐規的配置，完整標配MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，並內含ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)，以及完整的全速域車道置中功能，賦予ZS旗艦版同級唯一的Level 2等級半自動駕駛輔助，而超越同級的的完美配置不僅提供消費者更上層樓的安全防護與駕馭體驗，更樹立國產CUV市場配備新標竿！
ZS旗艦版採用單一編成大滿配銷售策略，將同級罕見配備如BSD盲點偵測系統、360度環景影像輔助系統、駕駛座六向電動調整、後座冷氣出風口、沉浸式全景天窗(附電動遮陽簾及防夾功能)等諸多跨級配備直接標配，除此之外ZS旗艦版也完整的將新潮外型、質感內裝、跨級配備以及靈活空間誠意獻上，多項優勢賣點不僅完美融合讓MG品牌持續獲得「超規滿配」的正面評價，更在消費市場上獲得「他牌的選配、MG的標配」之讚譽，而如此卓越超群的產品實力，亦為MG品牌帶來超乎預期的銷售表現！
未來MG Taiwan除了持續提升顧客滿意度、維持透明化成交條件，在產能部分會從過去連續突破千台的交車量，拉升至現在每月1,500輛以上之水準，未來也會依循著逐步提升的節奏，持續與中華汽車緊密協調擴增產能，全力縮短準車主候車時間。經銷拓點部份，MG全台服務據點已從去年品牌導入台灣時的9間展示中心與8間服務廠配置，翻倍成長到目前共有18間展示中心與22間服務廠規模，同時目前第四季多家全新MG經銷據點已陸續動工，並預計於年底前開始營運，穩健朝向5年之內達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。
在快速寫下累積一萬名車主之際，MG Taiwan特別感謝每位車主對於MG品牌的支持，同時也敬邀喜愛HS、ZS車系的車迷朋友蒞臨MG全台展示中心，親身領略MG品牌「超規滿配」的越級產品魅力！
車型
|建議售價
|HS全車系購車優惠
|HS 1.5T旗艦版
|91.5萬元
|一、線上訂車專屬優惠:
二、輕鬆入主方案
- 完成線上訂車即可享有原廠配件金NT$8,000元。
※優惠貸款方案 : (1)80萬48期1.99% (2)首年低月付60期(限指定合作銀行，並保有審核之權利)
- 「原廠配件金8,000元」與「優惠貸款方案」二選一
HS 2.0T AWD
旗艦版
|106.9萬元
|HS PHEV馭電版
|121.9萬元
|一、線上訂車專屬優惠:
二、輕鬆入主方案
- 完成線上訂車即可享有原廠配件金NT$10,000元。
※優惠貸款方案 : (1)80萬48期1.99% (2)首年低月付60期(限指定合作銀行，並保有審核之權利)
- 「原廠配件金10,000元」與「優惠貸款方案」二選一
- 各車款建議售價及購車優惠資訊詳情依MG Taiwan官網線上訂車之公告為準。
- 規格配備以台灣實際銷售車款為準，MG Taiwan保留規格配備變更或停用之權利。
- MG Taiwan保有最終修改、變更、活動解釋即取消本活動之權利，更多詳情請向MG Taiwan授權經銷商洽詢。
- 本優惠貸款專案由指定貸款銀行執行，並保有審核之權利。
|車型
|建議售價
|購車優惠
|ZS 1.5L旗艦版
|74.9萬元
|一、線上訂車專屬優惠:
二、優先入主方案
- 完成線上訂車即可享有原廠配件金NT$8,000元。
※優惠貸款方案 : (1)70萬48期1.99% (2)首年低月付60期
- 「原廠配件金8,000元」或「優惠貸款方案」二選一(限指定合作銀行，並保有審核之權利)
- 各車款建議售價及購車優惠資訊詳情依MG Taiwan官網線上訂車之公告為準。
- 規格配備以台灣實際銷售車款為準，MG Taiwan保留規格配備變更或停用之權利。
- MG Taiwan保有最終修改、變更、活動解釋即取消本活動之權利，更多詳情請向MG Taiwan授權經銷商洽詢。
- 本優惠貸款專案由指定貸款銀行執行，並保有審核之權利。