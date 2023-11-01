Mazda CX-5 限定禮遇專案 購車優惠再升級
台灣馬自達推出 MAZDA CX-5 限定禮遇專案，針對 MAZDA CX-5 指定車型提供限時「高額零利率，享 5 年原廠保固再贈乙式險」購車優惠方案*，讓準車主們能以接近國產車的預算，擁有日本進口職人工藝、人馬一体操控樂趣與全方位科技配備守護，讓 MAZDA CX-5 為您開啟美好擁車生活。
2GameSome - 有車賞
MAZDA 對安全不變的承諾始終與駕馭樂趣密不可分，MAZDA CX-5 全車系擁有完備 i-ACTIVSENSE主動安全科技、全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS）與 360° 環景輔助系統，讓每段行車旅程都能安心無憂地抵達目的地，搭配前擋投影式全彩抬頭顯示器（Windshield HUD）、無線充電裝置、車載娛樂裝置 Android AutoTM 與無線 Apple CarPlayTM，同步營造科技座艙的上乘質感。高階車型 MAZDA CX-5 25T 2WD Sport Edition 與 25T AWD Signature 搭載 SKYACTIV 2.5T 高效汽油渦輪增壓引擎，以強大的動力輸出達到 MAZDA 獨有的「人馬一体」操駕樂趣，全新進化的 i-ACTIV AWD 智慧型四輪驅動更結合 Off-Road 模式，讓駕駛輕鬆挑戰頑強路面之餘，並具備及時脫困的能力，享受自在的操駕快感，讓駕馭 MAZDA CX-5 不但愜意歡樂且安心無畏。
除了確保駕駛能享受愜意奔馳的樂趣，讓全車乘員皆能共享旅途的舒適與視聽饗宴更是重要，20S Premium 以上車型配有雙前座導流式通風座椅和駕駛座八向/ 副駕駛座六向電動調整功能，駕駛座還配有電動腰靠調整功能，讓駕乘者得以從容應對悶熱天氣，在台灣濕熱天氣下獲得廣大車主一致好評。MAZDA CX-5 20S Elite Plus 以上車型皆搭載 BOSE® 環繞音響系統，結合 AudioPilot 噪音補償技術，不僅能減低外界噪音，並可自動調節被噪音覆蓋部分的樂曲音量，讓駕駛毋需調高整體音量來掩蓋惱人噪音，展現近乎完美還原音樂家的音色與真摯情感，提供如臨現場的聆賞體驗，展現出眾的生活品味。