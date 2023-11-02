《英雄聯盟》冠軍選手捧「2.4億現金」買豪宅！直播驚人收入曝光

阿嬤級水晶肥皂不只洗衣！改善落髮　卡「這裡」：蟑螂消失1個月

▲阿嬤級洗衣皂「水晶肥皂」近來在婆媽社群引發討論，網友大讚白衣變超乾淨、改善落髮，意外「卡」進排水管竟讓家中蟑螂消失1個月。（示意圖／翻攝photoAC）
▲阿嬤級洗衣皂「水晶肥皂」近來在婆媽社群引發討論，網友大讚白衣變超乾淨、改善落髮，意外「卡」進排水管竟讓家中蟑螂消失1個月。（示意圖／翻攝photoAC）

記者徐銘穗/綜合報導

有60年歷史的台灣阿嬤級洗衣皂「水晶肥皂」，近來在婆媽社群引發討論，網友大讚只要銅板價就能讓白衣變得超乾淨，散發淡淡檸檬香氣，也有人分享水晶肥皂洗衣服以外的用途，能拿來洗頭、洗臉，甚至改善落髮，而且意外「卡」進排水管裡，竟讓家中蟑螂整整消失1個月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO日前在「我愛全聯-好物老實說」臉書社團中分享，就讀國中時家裡都用水晶肥皂洗衣服，某天她手洗衣服時，新買、超大塊的水晶肥皂不慎滑走，卡在排水孔裡，媽媽拿筷子夾不出來，還愈卡愈深，只好放棄「等水晶肥皂在水管裡慢慢化掉」，結果過了1個月水晶肥皂才化掉，而讓她意外的是，「那個月我家的蟑螂明顯的少了」。

▲網友分享意外發現的水晶肥皂用途，可以消滅蟑螂。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書）
▲網友分享意外發現的水晶肥皂用途，可以消滅蟑螂。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書）
貼文引發網友討論，不少人被「那個月我家的蟑螂明顯的少了」燒到，紛紛留言「之前有人教把水晶肥皂切碎碎的，放在蟑螂會出沒的角落，牠們會吃，吃過的會死掉！」、「差一點衝去買肥皂塞排水管」、「只能內服，不能外用。蟑螂會吃肥皂，但腹部油脂被洗掉會死掉，不衝突。」

事實上，肥皂、清潔劑含有界面活性劑，能溶掉蟑螂體節上的氣門的蠟質與油脂，進而堵住其氣門，使蟑螂窒息而死。使用肥皂水滅蟑的重點是要讓肥皂水流到蟑螂的腹部，在客廳、房間等不能隨意潑灑水分的地方，可將肥皂水裝在噴霧器裡，對準蟑螂噴灑，使蟑螂窒息。

▲家事達人陳映如提醒，裝啤酒、拿來誘捕蟑螂的陷阱瓶，一定要靠牆斜放，才能讓蟑螂有去無回。（圖／翻攝陳映如臉書）
▲家事達人陳映如提醒，裝啤酒、拿來誘捕蟑螂的陷阱瓶，一定要靠牆斜放，才能讓蟑螂有去無回。（圖／翻攝陳映如臉書）
此外，不少老一輩阿公阿嬤會拿水晶肥皂洗頭髮、洗臉，華邦電子副董事長兼副執行長詹東義還曾分享，他曾飽受掉髮所苦，多年前開始用水晶肥皂洗頭髮，不但改善掉髮危機，還長頭髮。

皮膚科醫師盧靜怡曾受訪解析，指肥皂中氫氧化鈉添加愈多，去除油脂作用愈高，油性頭皮者用水晶肥皂洗頭，確實可改善毛孔堵塞問題，毛髮也可能比較容易生長，但頭皮容易發癢的敏感性皮膚者，不適合用水晶肥皂，可能一洗完頭皮就因過度刺激而感到不適。
 

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

全聯去霉神物！「15分鐘免刷」霉斑消失　還可防蟑螂、去原子筆痕

殺蟑螂不用買藥了！內行「0成本絕招」每晚抓10隻　2萬人朝聖

不信邪買8折全聯蛤蜊！泡鹽水6小時　一下鍋「瞬間變黑色」悲劇了

全聯打「免費流感疫苗」送1斤香蕉、礦泉水！接種門市、時間一覽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞