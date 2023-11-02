阿嬤級水晶肥皂不只洗衣！改善落髮　卡「這裡」：蟑螂消失1個月

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貼文引發網友討論，不少人被「那個月我家的蟑螂明顯的少了」燒到，紛紛留言「之前有人教把水晶肥皂切碎碎的，放在蟑螂會出沒的角落，牠們會吃，吃過的會死掉！」、「差一點衝去買肥皂塞排水管」、「只能內服，不能外用。蟑螂會吃肥皂，但腹部油脂被洗掉會死掉，不衝突。」
事實上，肥皂、清潔劑含有界面活性劑，能溶掉蟑螂體節上的氣門的蠟質與油脂，進而堵住其氣門，使蟑螂窒息而死。使用肥皂水滅蟑的重點是要讓肥皂水流到蟑螂的腹部，在客廳、房間等不能隨意潑灑水分的地方，可將肥皂水裝在噴霧器裡，對準蟑螂噴灑，使蟑螂窒息。
此外，不少老一輩阿公阿嬤會拿水晶肥皂洗頭髮、洗臉，華邦電子副董事長兼副執行長詹東義還曾分享，他曾飽受掉髮所苦，多年前開始用水晶肥皂洗頭髮，不但改善掉髮危機，還長頭髮。
皮膚科醫師盧靜怡曾受訪解析，指肥皂中氫氧化鈉添加愈多，去除油脂作用愈高，油性頭皮者用水晶肥皂洗頭，確實可改善毛孔堵塞問題，毛髮也可能比較容易生長，但頭皮容易發癢的敏感性皮膚者，不適合用水晶肥皂，可能一洗完頭皮就因過度刺激而感到不適。
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