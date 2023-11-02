▲Hyundai 汽車歲末感恩回饋 試乘抽 iPhone 15 新機

國內汽車市場10月份銷售成績出爐，HYUNDAI汽車10月新車總數2,076台，年增成長55.7%，品牌1~10月新車達到19,055台也已超越2022年總台數，今年度有望台數、市佔率雙雙創高。HYUNDAI汽車陣容除了穩定供應的VENUE、Porter Pro小霸王外，今年度新車Custin及Tucson L Turbo Hybrid更是超高人氣車系，累欠訂單合計多達4,200張，原廠亦已承諾供應回穩提高生產量，以儘快滿足國內候車主需求；旗下兩款世界風雲電動車IONIQ 5與IONIQ 6，全球銷售量成長驚艷，在國內也同樣獲得電動車迷高度關注。
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