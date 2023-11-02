▲Suzuki 推 11 月優購專案

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最挺頭家的CARRY本月份優惠不間斷，入主即享48萬月付8,888元專案，領牌再送10,000元購車金，另享竊盜險及不限里程道路救援。
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1. 政府補助舊換新價係指扣除政府舊換新補助後之價格，詳細辦法以政府法令公告為準。
2. SWIFT(不含SWIFT Sport車款)、IGNIS最高20,000元購車金為購車後抵用，上限為$20,000元，購車金限當車當次購買抵用，實際交易價格由買賣雙方各自依交易條件議定之，詳情請洽各大經銷商。本活動不適用租賃、營業、政府機關及專案批/標購之車輛。
3. 65萬月付9,999專案為6年期(72個月)，貸款利率3.42%，適用車款為IGNIS、SWIFT(不含SWIFT Sport車款)，以上分期專案經銷商及和潤企業保有審核之權利，且不得與其他優惠專案併用。
4. VITARA S、S-CROSS S車款及VITARA S ALLGRIP、S-CROSS S ALLGRIP 首購車主本月領牌贈送「雄獅旅遊禮劵$10,000元」。本活動不適用租賃、營業、政府機關及專案批/標購之車輛。依中華民國稅法規定，獎項價值超過NT$1,001以上者，受贈人需依規定填寫並繳交身分證影本。經銷商端將依相關法令規定開立各類所得稅扣繳憑單給各受贈車主。
5. CARRY萬元購車金為購車後抵用，上限為$10,000元，購車金限當車當次購買抵用，實際交易價格由買賣雙方各自依交易條件議定之，詳情請洽各大經銷商。本活動不適用租賃、營業、政府機關及專案批/標購之車輛。
6. 48萬月付8,888專案為5年期(60個月)，貸款利率4.22%，適用車款為CARRY，以上分期專案經銷商及和潤企業保有審核之權利，且不得與其他優惠專案併用。
7. 本月CARRY、SCROSS、VITARA、SWIFT Sport車款，購車領牌可享明台產物保險公司「竊盜損失保險」及「不限里程道路救援」核保作業相關規定辦理。
8. 空汙補助及減碳獎勵金，詳細申請辦法及資訊說明，請洽行政院環保署車輛汰舊換新抵換媒合平臺 https://mobile.epa.gov.tw/EPAMobileETP/。
9. 2023年11月各車款領牌贈品之促銷方案，期間為自即日起至2023年11月30日前完成領牌程序者有效。
10. 本圖片僅供參考，如與實車不符，請以實車為主。車款之各項配備作動可能有其條件限制，商品規格說明受篇幅所限可能未盡完整，購買務必洽詢各大展示中心詳閱相關說明。TAIWAN SUZUKI保留變更活動內容及最終解釋之權利，詳情請洽各大經銷商及官網。