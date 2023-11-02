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Suzuki 推 11 月優購專案

▲Suzuki 推 11 月優購專案
▲Suzuki 推 11 月優購專案

2GameSome - 有車賞

TAIWAN SUZUKI為回饋廣大車迷一直以來的支持與熱愛，在買氣濃厚的11月推出多項超優惠購車專案，就是要讓您無痛入主SUZUKI車款！本月入主SWIFT及IGNIS車款享65萬輕鬆貸購車優惠，月付只需9,999元，領牌再享20,000元購車金。

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歡慶ALLGRIP車款上市10週年，以SUZUKI車款舊換新購買VITARA S ALLGRIP、S-CROSS S ALLGRIP車款除政府舊換新補助外，再享$50,000元優惠專案，非SUZUKI車款舊換新購買VITARA S ALLGRIP、S-CROSS S ALLGRIP車款除政府舊換新補助外，可享$30,000元優惠折扣，再享竊盜險+不限里程道路救援。

最挺頭家的CARRY本月份優惠不間斷，入主即享48萬月付8,888元專案，領牌再送10,000元購車金，另享竊盜險及不限里程道路救援。

全車系入主再加碼！快至全國各大展示中心賞車試乘！

1.  政府補助舊換新價係指扣除政府舊換新補助後之價格，詳細辦法以政府法令公告為準。

2. SWIFT(不含SWIFT Sport車款)、IGNIS最高20,000元購車金為購車後抵用，上限為$20,000元，購車金限當車當次購買抵用，實際交易價格由買賣雙方各自依交易條件議定之，詳情請洽各大經銷商。本活動不適用租賃、營業、政府機關及專案批/標購之車輛。

3.  65萬月付9,999專案為6年期(72個月)，貸款利率3.42%，適用車款為IGNIS、SWIFT(不含SWIFT Sport車款)，以上分期專案經銷商及和潤企業保有審核之權利，且不得與其他優惠專案併用。

4. VITARA S、S-CROSS S車款及VITARA S ALLGRIP、S-CROSS S ALLGRIP 首購車主本月領牌贈送「雄獅旅遊禮劵$10,000元」。本活動不適用租賃、營業、政府機關及專案批/標購之車輛。依中華民國稅法規定，獎項價值超過NT$1,001以上者，受贈人需依規定填寫並繳交身分證影本。經銷商端將依相關法令規定開立各類所得稅扣繳憑單給各受贈車主。

5.  CARRY萬元購車金為購車後抵用，上限為$10,000元，購車金限當車當次購買抵用，實際交易價格由買賣雙方各自依交易條件議定之，詳情請洽各大經銷商。本活動不適用租賃、營業、政府機關及專案批/標購之車輛。

6. 48萬月付8,888專案為5年期(60個月)，貸款利率4.22%，適用車款為CARRY，以上分期專案經銷商及和潤企業保有審核之權利，且不得與其他優惠專案併用。

7.  本月CARRY、SCROSS、VITARA、SWIFT Sport車款，購車領牌可享明台產物保險公司「竊盜損失保險」及「不限里程道路救援」核保作業相關規定辦理。

8. 空汙補助及減碳獎勵金，詳細申請辦法及資訊說明，請洽行政院環保署車輛汰舊換新抵換媒合平臺 https://mobile.epa.gov.tw/EPAMobileETP/。

9.  2023年11月各車款領牌贈品之促銷方案，期間為自即日起至2023年11月30日前完成領牌程序者有效。

10.  本圖片僅供參考，如與實車不符，請以實車為主。車款之各項配備作動可能有其條件限制，商品規格說明受篇幅所限可能未盡完整，購買務必洽詢各大展示中心詳閱相關說明。TAIWAN SUZUKI保留變更活動內容及最終解釋之權利，詳情請洽各大經銷商及官網。

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