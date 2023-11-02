▲台灣米其林榮獲金商獎「優良外商」殊榮

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣米其林秉持著「優異性能直到最後一里」的品牌理念，不斷帶領台灣運輸產業前行。除了在70年代因應台灣道路發展，引進客運專用鋼絲輻射層長途高速輪胎、獲選公路局第一代國光號配胎外，更在1995年開啟亞太區第一個捷運輪胎全面優化管理的合作模式，有效提升台北捷運的行駛安全，徹底落實SDG 永續發展目標第9項 「工業、創新及基礎建設」（Industry, Innovation and Infrastructure），以高品質的產品與服務，持續促進台灣運輸的永續發展，優化交通運輸系統，改善並提升道路安全；此外，更接連導入多元胎款，如2023年最新推出的PILOT SPORT EV與PRIMACY 4 +等，憑藉優異性能，全方位的滿足車主的需求，提供安心的駕車體驗及高品質的移動生活。
台灣米其林亦持續深入社會角落，實踐SDG 目標4「優質教育」（Quality Education），除了以安全且耐用的米其林輪胎，打造全台第一部 3D 行動電影院，環台25萬公里，以偏鄉公益巡演計畫，深入鄉鎮，用影像開啟學童視野，更聯手非營利組織，舉行「交通安全」教育講座，確保所有孩童都能獲得優良、公平的教育及學習機會；2010年，台灣米其林更攜手弘道老人福利基金會，為年邁長者圓夢，組建不老棒球會，籌辦迷你棒球賽，落實SDG目標3「良好健康與福祉」（Good Health And Well-Being），創造高齡友善社會，協助長者重新找回社會價值、完成人生夢想。
米其林集團作為全球輪胎產業的領導品牌，一向注重永續發展。之於職場，台灣米其林致力提供友善包容的工作環境，持續更新硬體、軟體設備，期許以優良的工作環境，強化員工的工作彈性與專注力，更投入多元化學習資源，深耕人才培育，拓展同仁的職業潛能、提升軟實力，使人才永續發展。之於產品則於2016 年就宣布推動輪胎「4R 戰略」- Reduce 減量、Reuse 再使用、Recycle 再利用、Renewable 再生復原，在兼顧「極大化輪胎性能與安全」的前提下，期望能在 2050 年實現碳中和以及使用 100% 可持續材料生產輪胎，促進環境永續發展，而近年來更藉由多項SDGs永續發展目標的落實，領行台灣永續生活，成為輪胎業界的典範。