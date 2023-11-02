傳聞的BMW M3 CS Touring有可能於2024年Q2現身

浪漫跑車旅7重大更新！增添Model 3 Performance等七輛新車還有一條新賽道

▲ 浪漫跑車旅7重大更新！增添Model 3 Performance等七輛新車還有一條新賽道
▲ 浪漫跑車旅7重大更新！增添Model 3 Performance等七輛新車還有一條新賽道

Carture 車勢文化

相信有在玩賽車遊戲的玩家們肯定都知道Gran Turismo 7浪漫跑車旅，而現在他們釋出了最新的更新，這次的更新也被玩家們認為是發表至今最徹底的更新之一，因為在遊戲當中一口氣增加了七輛新車還有一條全新的賽道，而這個賽道有著三種佈局，另外在遊戲模式上也有所更新，讓玩家們可以享受更多車輛的樂趣。

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這次的更新非常徹底，一口起增加了七輛車滿足玩家對車輛的渴望。
這次的更新非常徹底，一口起增加了七輛車滿足玩家對車輛的渴望。
PlayStation上的賽車遊戲大作Gran Turismo 7迎來的1.40更新版本，這個版本也被稱作Spec II，因為其幅度非常大，現在新增了七輛新車、一條全新的越野賽道、額外的遊戲模式、新的活動以及新的駕照級別為遊戲帶來更多變化，而這七輛新車分別是：1968 Dodge Charger R/T 426 Hemi、2018 Dodge Challenger SRT Demon、2010 Lexus LFA、1991 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II、1995 NISMO 400R、2022 Porsche 911 GT3 RS,以及最新的2023 Tesla Model 3 Performance電動車輛。

而遊戲製造商還表示除了上述的七輛新車之外，遊戲當中還會出現超稀有的限量版改裝車款以及超高性能跑車，而這些都要靠玩家們去遊玩才會發現，另外賽道部分新增了加拿大洛磯山脈上的全新越野賽道，被稱作是Lake Louise賽道，玩家可以換上雪地輪胎並且在三種不同的賽事佈局當中進行比賽，而且還有許多全新的遊戲模式可以讓你賽車更有趣，此外在PS5的版本當中多人模式現在最多可以四個人在同一個電視畫面遊玩，各位玩家趕快更新你的遊戲，體驗最新的Gran Turismo 7吧！

這七輛車包含了許多美式肌肉車以及經典車款，另外也有最新的Model 3 Performance。
這七輛車包含了許多美式肌肉車以及經典車款，另外也有最新的Model 3 Performance。
1968 Dodge Charger R/T 426 Hemi。
1968 Dodge Charger R/T 426 Hemi。
2018 Dodge Challenger SRT Demon。
2018 Dodge Challenger SRT Demon。
2010 Lexus LFA。
2010 Lexus LFA。
1991 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II。
1991 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II。
1995 NISMO 400R。
1995 NISMO 400R。
2022 Porsche 911 GT3 RS。
2022 Porsche 911 GT3 RS。
2023 Tesla Model 3 Performance。
2023 Tesla Model 3 Performance。
更新過後有更多駕照級別，玩家們可以擁有更多挑戰。
更新過後有更多駕照級別，玩家們可以擁有更多挑戰。
遊戲模式也變得更多元，讓大家更有動力遊玩。
遊戲模式也變得更多元，讓大家更有動力遊玩。
新增的雪地賽道背景是在加拿大洛磯山脈，這個賽道有三種不同的佈局可以體驗。
新增的雪地賽道背景是在加拿大洛磯山脈，這個賽道有三種不同的佈局可以體驗。
在同一台PS5上，現在最多可以四個人同時遊玩。
在同一台PS5上，現在最多可以四個人同時遊玩。

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AI倪珍報新聞