▲ 浪漫跑車旅7重大更新！增添Model 3 Performance等七輛新車還有一條新賽道

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PlayStation上的賽車遊戲大作Gran Turismo 7迎來的1.40更新版本，這個版本也被稱作Spec II，因為其幅度非常大，現在新增了七輛新車、一條全新的越野賽道、額外的遊戲模式、新的活動以及新的駕照級別為遊戲帶來更多變化，而這七輛新車分別是：1968 Dodge Charger R/T 426 Hemi、2018 Dodge Challenger SRT Demon、2010 Lexus LFA、1991 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II、1995 NISMO 400R、2022 Porsche 911 GT3 RS,以及最新的2023 Tesla Model 3 Performance電動車輛。
而遊戲製造商還表示除了上述的七輛新車之外，遊戲當中還會出現超稀有的限量版改裝車款以及超高性能跑車，而這些都要靠玩家們去遊玩才會發現，另外賽道部分新增了加拿大洛磯山脈上的全新越野賽道，被稱作是Lake Louise賽道，玩家可以換上雪地輪胎並且在三種不同的賽事佈局當中進行比賽，而且還有許多全新的遊戲模式可以讓你賽車更有趣，此外在PS5的版本當中多人模式現在最多可以四個人在同一個電視畫面遊玩，各位玩家趕快更新你的遊戲，體驗最新的Gran Turismo 7吧！