▲ 【試駕】堅持理念想法，Mazda CX-60 25S AWD詮釋力與美

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Mazda透過新世代車型逐步讓品牌朝高級化邁進，於年初時便表示會在第四季時導入新世代新旅車CX-60，此消息一出便引起廣大消費者討論，當然我們也不例外，同樣好奇CX-60會如何詮釋高級與設計美學。
堅持日式造車工藝的Mazda於新世代Mazda 3就再次將Kodo魂動設計進化，以簡馭繁的設計主軸衝擊消費者視覺焦點，而新世代CX-60則再一次將魂動帶領至新境界。CX-60以優雅細膩的日式造車工藝為主軸，於外觀導入全新的設計思維「Noble Toughness」精簡多餘的元素，在此元素勾勒下CX-60車身鈑件進而達到剔透及光影層次。不僅如此為營造動感之姿，CX-60縮短了前懸比重，雕塑出長車頭修長流暢身形，再搭配鮮明的腰線體現靜駐卻散發蓄勢待發的躍動，同時也刻畫出質感雍容的氣度。
一直以來Mazda座艙用料與設計都有著同級難以企及的質感氛圍，而新世代CX-60於外以簡馭繁優雅，於內則採用全新日式諧調設計理念，不僅沒有過多無謂的線條，並將不同材質衝突化除和諧並存於車艙，在此格局下觸手可及的軟質膠料與皮革共構的優異質感，在帶來溫潤與飽滿感受之餘，也立下該級距車室質感新標竿。
CX-60除將座艙提升至新層次，於配備部分Mazda也提供釋出滿滿誠意，全車系配備12.3吋數位儀表與12.3吋中控螢幕，試駕的25S AWD Exclusive車型座椅則採用真皮材質，並提供駕駛座十向/副駕駛座八向電調與腰靠功能、12支Bose揚聲器、大型全採抬頭顯示器等配備。
除強調人馬一體也注重安全駕馭，對此CX-60大量採用高強度車身結構，並於A柱下方/B柱/後保桿等處採用1,800Mpa高剛性鋼材。除此之外在配備MRCC全速域主動車距控制巡航、CTS巡航模式車道維持、前行煞車輔助、倒車煞車輔助、後方橫向車流警示、後車盲區煞車輔助等系統下，25S AWD Exclusive車型亦有進階型智慧頭燈附行人標註功能、前方橫向車流警示、360度環景/超廣角影像輔助等配備。
動力與操控自然是CX-60最讓人好奇的部分，25S AWD Exclusive搭載2.5升全新縱置直列四缸引擎，具有192hp最大馬力與26.6kgm峰值扭力，變速箱則是配置自行開發的Skyactiv-Drive八速手自排變速系統，其特色就是以電子控制多片式離合器取代傳統扭力轉換器。
實際驅車上路，2.5升排量自然進氣引擎帶來滑順不躁進的加速反應，過程中透過油門深淺可感受到動力逐漸堆疊所帶來的轉變，當然中間需要急加速重踩，待引擎與變速系統接受指令後就會給予比原先有所提升的推力，若切至Sport模式就會帶來更快速和更強勁的力道。然而在這過程中最奇特之處在速度攀升時，自行開發的八速手自排變速系統則營造出手排的感受，當然換檔速度與頓挫都遠比手排來得要迅速與些微許多，甚至還要刻意感受才會察覺到。
CX-60不僅於外於內打造質感，亦將品牌核心理念人馬一體進行強化，為達此目標CX-60配置的避震器頂部皆採鋁合金材質藉以抑制衝擊力道，而車身結構阻尼接著劑塗抹長度也達到19m。而這樣的配置從經過伸縮縫或不平坑洞，就清楚感受到CX-60欲傳達的精緻質感，撫平路面有著和諧柔韌表現，縱使遇上較大起伏也以規律上下的晃動，少了多餘的搖晃自當讓車內乘員享有舒適的乘坐品質。
然而除給予精緻行路質感，CX-60更多要給予駕駛的是純粹的駕馭樂趣，對此CX-60 25S AWD Exclusive其驅動比例於一般行駛為30:70，高速巡航則為10:90，而為在彎中能讓每位駕駛體驗何謂人馬一體，因此配置前雙A臂。透過雙A臂的助益，CX-60在彎中確實有著頗為精準的指向性，若進一步提高彎速車尾則會有後驅微微帶滑的特性。但CX-60畢竟是尺超過4米7的休旅車，因此轉向時仍無可避免會產生有感側傾，但這部分Mazda沒有要與其對抗，而是順著慣性並透過KPC車身平衡控制技術來達到最自然和順暢的動態反應，只不過當速度過快為抑制側傾不再繼續放大，則會產生一股反作用力將車輛撐住，雖然達到抑制目的但卻破壞整體動態協調性，當然將速度稍加放緩就會回到揮灑自若的駕馭。
美感與質感已是Mazda品牌印記，而CX-60在外型、座艙設計、動態操駕與乘坐等各方面不僅達到高級質感，甚至還將層次提升到新境界，當然也非完美無缺，後座空間寬敞環境，但後座椅左右包覆、腿部支撐、椅背調整與後方乘坐穩定性等則還有進步的空間。