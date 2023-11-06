范逸臣45歲曝喜訊！與田中千繪藏14年小孩 《BIG》魏德聖說溜嘴
范逸臣11月3日慶祝45歲生日，身為魏德聖導演新片《BIG》主要演員之一的他和田中千繪，特別在西門町包場電影院，邀請演藝圈好友在上映前一睹為快，出席的來賓包含林曉培、鄒承恩、周蕙、高英軒等人，以及當年演活《海角七號》「大大」一角的安以蕎。
記者黃雅琪／綜合報導
范逸臣和田中千繪因2008年魏德聖導演電影作品《海角七號》相識，而後不斷傳出相戀、分手的新聞備受外界關注，兩人也多年未在銀光幕前一同現身。本次因新片《BIG》再度合體，據兩人表示當時根本還沒收到劇本，光是聽到魏德聖3個字就直接點頭答應演出。兩人飾演一對事業有成的醫美企業家夫妻，導演更在片中為他們安排一位14歲的孩子，魏德聖笑稱：「從《海角七號》到現在也15年了，算一算你們的孩子也差不多這麼大了。」
田中千繪特別為「孩子的爸」范逸臣，準備特製的生日蛋糕：「小范這幾年很努力在學習當演員，但我知道唱歌一直是他的最愛，所以蛋糕上面有一個麥克風，祝福他演員、歌手更上一層樓！」壽星范逸臣也大方將生日願望送給魏德聖，許願新片《BIG》能夠超越當年的《海角七號》，感動全世界的人。電影《BIG》11月17至19日推出限量口碑場，12月1日起全台上映。