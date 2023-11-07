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Joeman涉大麻案！新營建商逆風推新建案：他是新營人　94要蹭熱度

▲百萬YouTuber「Joeman」被翻出是台南新營人，新營建商卻不畏Joeman涉大麻案，逆風行銷新營透天新建案。（圖/IG@Joeman）
▲百萬YouTuber「Joeman」被翻出是台南新營人，新營建商卻不畏Joeman涉大麻案，逆風行銷新營透天新建案。（圖/IG@Joeman）

記者徐銘穗/綜合報導

百萬YouTuber「Joeman」（九妹，本名翁雋明）捲入大麻毒品案，人設翻車。不過，或許是Joeman開箱豪宅又開買房線上課程太出名了，竟然有台南新營建商趕搭Joeman新聞熱度，搜出Joeman是台南新營人，逆風在臉書推出新營在地限量透天厝，被虧「94要蹭熱度」。

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Joeman（九妹）昨（6）與蕾拉夫妻因涉嫌持有二級毒品大麻，遭新北市刑大分別在Joeman新莊工作室兼住家、蕾拉夫妻中和住家等處逮捕。警方在Joeman住處搜出約3到4公克大麻，蕾拉家則被搜出約1公克的大麻，Joeman、蕾拉等人遭移送新北地檢署偵辦後，被無保請回。

▲蕾菈夢想成真「想成為跟九妹一樣YouTuber」　同日持毒遭逮超諷刺（圖／翻攝Joeman YouTube）
▲蕾菈夢想成真「想成為跟九妹一樣YouTuber」　同日持毒遭逮超諷刺（圖／翻攝Joeman YouTube）
正當各界對Joeman捲大麻案震驚、唏噓，甚至惋惜他長期經營的好形象崩壞之際，傳不少Joeman代言的廠商光速與其切割，深怕品牌惹「麻」煩。

但台南新營卻有家建商逆風操作，昨（6）晚在臉書貼文，寫道「震驚！網紅Joemam竟然與新營有關！」，指出本名翁雋明的Joeman，人稱九妹，是台灣男性遊戲實況主、YouTuber、前職業電競賽評，YouTube頻道以3C產品為大宗的各式開箱及評測影片為主打。 

▲新營建商不畏Joeman涉大麻案，搜出Joeman是新營人，逆風推新營在地透天建案。（圖/建商臉書）
▲新營建商不畏Joeman涉大麻案，搜出Joeman是新營人，逆風推新營在地透天建案。（圖/建商臉書）
該建商還貼出「維基百科」揭露的Joeman學歷，寫著「臺南市新營區新營國民小學， 臺南市私立興國高級中學， 國立臺南第一高級中學，國立交通大學。」最後，直接推Joeman出生地「新營」的透天建案，主打「限量13戶，先建後售，即將完工」，讓網友看了搖頭，嘆「94要蹭熱度」。

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