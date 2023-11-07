Joeman涉大麻案！新營建商逆風推新建案：他是新營人　94要蹭熱度

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正當各界對Joeman捲大麻案震驚、唏噓，甚至惋惜他長期經營的好形象崩壞之際，傳不少Joeman代言的廠商光速與其切割，深怕品牌惹「麻」煩。
但台南新營卻有家建商逆風操作，昨（6）晚在臉書貼文，寫道「震驚！網紅Joemam竟然與新營有關！」，指出本名翁雋明的Joeman，人稱九妹，是台灣男性遊戲實況主、YouTuber、前職業電競賽評，YouTube頻道以3C產品為大宗的各式開箱及評測影片為主打。
該建商還貼出「維基百科」揭露的Joeman學歷，寫著「臺南市新營區新營國民小學， 臺南市私立興國高級中學， 國立臺南第一高級中學，國立交通大學。」最後，直接推Joeman出生地「新營」的透天建案，主打「限量13戶，先建後售，即將完工」，讓網友看了搖頭，嘆「94要蹭熱度」。
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