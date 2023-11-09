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廖先翔家族連爆佔國有地經營停車場　新北綠議員提2點事證打臉

▲民進黨市議員拿出公路總局委管公文及有任何裁罰及列管事實打臉新北市政府包庇廖家違規停車場事實。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.9）
▲民進黨市議員拿出公路總局委管公文及有任何裁罰及列管事實打臉新北市政府包庇廖家違規停車場事實。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.9）

記者吳嘉億／新北報導

民進黨新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、林秉宥、蘇錦雄及張錦豪今（9）日上午再度召開記者會，針對獲國民黨提名參選立法委員新北市第12選舉區的新北市議員廖先翔，近日接連被爆出家族的違法豪華莊園及在汐止茄苳路、新台五路涉及佔用國有土地經營私有停車場等情事，拿出交通部公路總局交由新北市府委管公文及未對違法經營有任何裁罰及列管事實打臉市府。對此，新北市副市長朱惕之則強調任何事都是依法辦理，相關事證都要先調查清楚，絕無包庇事實。

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戴瑋姍表示，廖家土皇帝事件已經連燒9天，市府至今還搞不清楚廖家違規事項有哪些？面對議員質詢還是荒腔走板，違規有無紀錄、稽查等事項掌握的七零八落，令人不禁想問侯市長不在家，市府連最基本的危機處理能力都沒有了嗎?忙著在前線打選戰的新北市長侯友宜要不要先回來救火呢?

張錦豪說到，昨日總質詢要求局處首長說明相關停車場土地管理權及會勘、裁罰紀錄，市府說不清楚講不明白，還是透過一貫手法透過媒體放話「勿將政治髒水潑向公務員及打擊公務人員士氣」。

林秉宥說，昨日質詢新北市政府工務局長祝惠美回應交通部公路總局並無委管，但經調閱資料發現時任公路總局局長的前高雄市副市長葉匡時就發文委管給新北市政府，養護範圍也包含汐止區新台五路路段，可見市府是不知道中央委管新北市有哪些土地，也疏於管理。

對此祝惠美在議會上回覆，當使是因為國有土地南側空地欲興建機車停車場免費提供民眾使用，而興建停車場的北側土地，根據航測圖顯示在2016年已開闢完成，當時土地權管單位為仍屬交通部公路總局，強調土地管理機關自始均為交通部公路局，從未移撥給市府。

顏蔚慈再說到，依據新北市市有不動產被占用處理原則第五項，市府除了可以要求廖家騰空返還外，還可以通報業務主管機關查處，依據民事訴訟法請求不當得利，及刑法竊佔國土罪移送；但市府卻說只需付補償金，一般市民不懂法規觸法給予機會補正，然廖家兩代議員知法犯法，市府還選擇輕輕放過，竟然還說沒包庇。

蘇錦雄說，茄苳路停車場違規使用，國有土地鐵棚已經拆除，那私有土地鐵棚不用拆嗎?綠地不用恢復嗎?新台五路停車場何時要恢復綠地? 面對廖家家族違規事項奉勸市府誠實面對才是上策。

新北市政府交通局長鍾鳴時回應，當時因為停車場發生土石流災害在附近茄苳路發現該停車場，因有違反停車法，當時即已要求依規定申請停車場證及改善，因為後來沒有任何檢舉及反映，因停車場有分私人及營業使用，後續便無法得知相關情形；強調後續事件爆發後第一時間已去文告知限期改善，否則依停車法開罰3,000至15,000元罰款。

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