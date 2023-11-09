臭蟲危機！5圖看懂臭蟲aka床蝨危害　吸塵器、蒸汽熨斗5招滅臭蟲

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臭蟲又稱床蝨（bedbug）！環境部指出，與人類生活相關的臭蟲有二種，一為溫帶臭蟲(Cimex lectularius)，另一為熱帶臭蟲(C. hemipterus)。臭蟲的生命周期，一般可存活一年，依食物充足否及溫度不同，雌性臭蟲可產卵200至400顆。
臭蟲常產卵於寢具之縫隙，棲息在室內的床板、床墊、釘孔、木材接縫處、床罩邊沿等，日間都在縫隙間潛藏，主要在夜間活動，臭蟲若蟲在剛剛孵化出來時呈半透明，顏色較淺，吸血後轉為褐色。
臭蟲主要是夜出性吸血，臭蟲叮咬奇癢無比，且會持續1至2周，但目前無證據會傳播人類疾病。被咬後如為一般紅腫，可用外用止癢藥，但如果情況嚴重者，則應就醫診治。
📌如何避免帶臭蟲進家門？
1、從國外旅行回來後，立即清洗衣服和檢查行李，避免攜帶臭蟲回家。
2、二手家具搬回家前，檢查有沒有臭蟲的蹤跡。
3、清理環境，減少雜物堆積、減少牆壁隙縫。另外，民眾可檢查床罩、床單、枕頭、毯、床墊的線縫等處，看看是否發現有臭蟲或臭蟲排遺（血液斑）。
📌家裡發現臭蟲怎麼辦？
1、家中如有草蓆或箱子，可裝入塑膠袋中並綁緊進行曝曬，袋中溫度超過65℃可防治臭蟲。
2、懷疑有臭蟲的衣物，集中裝入塑膠袋中綁緊避免提送過程中臭蟲逃逸，然後拿到洗衣間再將衣物倒入洗衣機中清洗。
3、發現臭蟲可使用熱蒸汽熨斗進行蒸汽防治。
4、以吸塵器勤捉臭蟲，勤捉可以減少臭蟲，可達有效防治。
5、情形嚴重的話可請合格的病媒防治除蟲公司代為處理。
韓國第二大城、釜山廣域市日前也在官方臉書分享「床上吸血蟲」臭蟲（床蝨）的預防對策，提醒旅客就算看不見臭蟲，也不要把行李放在在房間地板或床上。台灣網友將中文版防治臭蟲圖卡轉載至臉書「好想去韓國，好康踩雷不藏私」公開社團引發討論。
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