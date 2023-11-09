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渦輪油電動力創造高效表現 Kia Carnival小改款韓國發表

▲ 渦輪油電動力創造高效表現 Kia Carnival小改款韓國發表
▲ 渦輪油電動力創造高效表現 Kia Carnival小改款韓國發表

Carture 車勢文化

Kia品牌旗下的MPV車款Carnival終於正式發表了小改款車型，但其實這輛車的外觀以及內裝先前就已經被原廠曝光，現在則是宣佈動力系統的數據，最主要的就是導入了油電動力系統，1.6升的渦輪增壓引擎搭配上電動馬達科技，讓車輛的最大馬力來到242匹，扭力峰值也有37.4公斤米，油耗表現則是來到每公升14公里的境界。

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全新Carnival推出小改款車型，這輛車的入門版車型在韓國相當便宜，備受消費者喜愛
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全新小改款的Kia Carnival在這一個月以來已經佔據各個新聞版面，因為原廠在發表之前先是依序公布外觀以及內裝的照片，外觀部分運用了新世代的Opposites United設計語彙，車輛的整體感受更為方正，車頭不論是水箱護罩的線條或者是LED日行燈的輪廓，都更為垂直且具線條感，基本上就連尾燈也採用一樣的設計，而內裝部分則是換上兩具12.3吋所組成的弧形螢幕，並且使用了觸控式的空調介面，減少實體按鍵讓儀表台變得簡潔，加上換檔機構改為旋鈕式的設計，中央扶手部分也有了更大的空間可以使用，此外也還有紫外線消毒盒、11吋抬頭顯示器以及聲控系統的配置。

而在ADAS先進駕駛輔助系統部分也換上最新的配置，並且配有遠光燈輔助系統以及遠端智慧停車輔助等多種便利功能，動力則是最後的看點，1.6升渦輪增壓引擎加上電動馬達，綜效輸出來到245匹、37.4公斤米，原廠表示這輛車的油耗表現來到每公升14公里的演出，另外原本的2.2升柴油引擎以及3.5升V6動力也都會保留，雖然Kia並沒有說到這些動力系統的表現，但應該是與先前的數字沒有太多差別，另外就是針對乘車舒適度表現上，換上了全新的懸吊創造平穩的乘車感受，並且新增額外的隔音材料，讓靜肅性表現更好，這輛車在韓國的預接單起始價格為3,470萬韓元，折合台幣約85.3萬元左右。

原廠還有推出Gravity Package套件，在水箱護罩、側邊踏板、輪圈都採用黑色的材料點綴。
原廠還有推出Gravity Package套件，在水箱護罩、側邊踏板、輪圈都採用黑色的材料點綴。
整體方正的外貌從車側看去更為明顯，如此一來也會創造出更好的車室空間表現。
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車尾同樣也是線條感十足的設計，整輛車看起來更為寬大厚實。
車尾同樣也是線條感十足的設計，整輛車看起來更為寬大厚實。
垂直式的頭燈排列是目前Kia品牌主流設計，並且有著自動遠光燈的功能。
垂直式的頭燈排列是目前Kia品牌主流設計，並且有著自動遠光燈的功能。
就像是頭燈的設計一樣，尾燈部分也採用了垂直式的設計風格。
就像是頭燈的設計一樣，尾燈部分也採用了垂直式的設計風格。
內裝鋪陳可以看到減少了許多實體按鍵，空調系統的控制採用的是觸控設定。
內裝鋪陳可以看到減少了許多實體按鍵，空調系統的控制採用的是觸控設定。
兩具12.3吋的螢幕相連，弧形的樣貌設計更具現代化特色。
兩具12.3吋的螢幕相連，弧形的樣貌設計更具現代化特色。
內裝鋪陳運用上更多高質感的裝飾，讓整輛車的乘車氛圍更好。
內裝鋪陳運用上更多高質感的裝飾，讓整輛車的乘車氛圍更好。
排檔機構換成旋鈕式設計，中央扶手的空間可以被更有效地利用。
排檔機構換成旋鈕式設計，中央扶手的空間可以被更有效地利用。
車輛配置的ADAS系統也進行更新，在輔助駕駛功能上將會偵測的更準確。
車輛配置的ADAS系統也進行更新，在輔助駕駛功能上將會偵測的更準確。
電子後照鏡的設計讓安全性提升，可以確保視線不被車內的乘客擋住。
電子後照鏡的設計讓安全性提升，可以確保視線不被車內的乘客擋住。
車內也配置了插頭設計，提升更多的方便機能性。
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後排還有遮陽簾的設計，確保隱私效果更好。
後排還有遮陽簾的設計，確保隱私效果更好。
車內空間表現相當優異，當然在SRS輔助氣囊的部分也非常齊全。
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目前已經在韓國市場開放接單，台灣市場部分要等到明年才會看到。
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