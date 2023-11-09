▲ 渦輪油電動力創造高效表現 Kia Carnival小改款韓國發表

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全新小改款的Kia Carnival在這一個月以來已經佔據各個新聞版面，因為原廠在發表之前先是依序公布外觀以及內裝的照片，外觀部分運用了新世代的Opposites United設計語彙，車輛的整體感受更為方正，車頭不論是水箱護罩的線條或者是LED日行燈的輪廓，都更為垂直且具線條感，基本上就連尾燈也採用一樣的設計，而內裝部分則是換上兩具12.3吋所組成的弧形螢幕，並且使用了觸控式的空調介面，減少實體按鍵讓儀表台變得簡潔，加上換檔機構改為旋鈕式的設計，中央扶手部分也有了更大的空間可以使用，此外也還有紫外線消毒盒、11吋抬頭顯示器以及聲控系統的配置。
而在ADAS先進駕駛輔助系統部分也換上最新的配置，並且配有遠光燈輔助系統以及遠端智慧停車輔助等多種便利功能，動力則是最後的看點，1.6升渦輪增壓引擎加上電動馬達，綜效輸出來到245匹、37.4公斤米，原廠表示這輛車的油耗表現來到每公升14公里的演出，另外原本的2.2升柴油引擎以及3.5升V6動力也都會保留，雖然Kia並沒有說到這些動力系統的表現，但應該是與先前的數字沒有太多差別，另外就是針對乘車舒適度表現上，換上了全新的懸吊創造平穩的乘車感受，並且新增額外的隔音材料，讓靜肅性表現更好，這輛車在韓國的預接單起始價格為3,470萬韓元，折合台幣約85.3萬元左右。