▲ 純電機能MPV再進化 Peugeot e-Rifter年式更新有感提升

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Peugeot e-Rifter現在經歷了年式更新，就好像換了一台車一樣，因為在車頭的設計有著截然不同的風格，換上了新世代車款應該要有的三道獅爪日行燈，水箱護罩依然採用封閉式設計，不過有著格狀的式樣在其中更加活潑有型，而前保桿也經歷重新設計，下氣霸以及霧燈採用霧黑材質，下護板則是使用金屬色調提升質感，而其餘面積採用車身同色烤漆處理，更豐富的層次感讓這輛車更不無聊，這一點也可以在車側的輪拱鈑金當中看到。
更新過後的e-Rifter有著4.4公尺以及4.7公尺兩種車長選擇，兩種車輛都可以選擇5人座或者是7人座的車型，而前者在5人座標準狀況下擁有775公升的行李箱容量，後者則是透過椅子傾倒可以創造出4,000公升的容量表現，而不論是哪一個車型，都配有雙側滑門，並且在後方的擋風玻璃都可以直接開啟拿取貨物，內裝則是標配10吋中央螢幕，而駕駛前方的10吋儀表則是選配，動力系統部分依舊配置134匹單一馬達前驅系統，電池也一樣是50kWh，百公里加速也是11.2秒，極速為135km/h，但是因為再生煞車系統效率提升，現在續航里程從280公里提升至320公里，價格部分尚未公布，預計將會比先前的還要再貴上一些。