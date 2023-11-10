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宏佳騰前三季財報穩步成長 持續擴展國內外市場和多元化發展

▲宏佳騰前三季財報穩步成長 持續擴展國內外市場和多元化發展
▲宏佳騰前三季財報穩步成長 持續擴展國內外市場和多元化發展

2GameSome - 有車賞

宏佳騰（1599）於今日公布財報，受外銷需求回穩，單季營收9.46億，相交去年同期成長4.53%，累積前三季合併營收為新台幣1.67億元，年減37%。

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宏佳騰機車前三季財報整體表現穩步成長，展現品牌在國內外市場持續成長和多元化發展的企圖心。宏佳騰機車在品牌歡慶25週年的氣勢下，各項車友活動系列盛會及優惠專案，成功吸引消費者關注和肯定；而甫於近期全新上市的白牌王者STR 250特仕版，限量200台三天完售、追加150台亦旋即售罄，在市場上表現火爆，大大刺激第三季整體銷售增長。此外，致力於提供高品質車款與優質服務的宏佳騰機車獲獎連連，繼榮獲第8屆「經濟部國家產業創新獎」績優創新企業殊榮後，再次獲得國家級認證肯定，榮獲2023年第20屆國家品質玉山獎-傑出企業獎，國家品質玉山獎是全國最具指標性和最具公信力的企業品牌獎項之一，以「品質、品牌、品味」等多方面審核，而宏佳騰機車也是本屆唯一榮獲此殊榮的二輪機車品牌，再再肯定宏佳騰機車在品質及品牌形象上的卓越表現。

隨著國內市場表現逐漸回升，於外銷市場更取得了顯著的突破。看好商用電動機車市場發展前景，宏佳騰機車在今年度米蘭車展特別展出多款商用車輛，包括：首次亮相的Ai-3商用版車款、Ai-2充電版車款。Ai-2充電版車款不同於在台灣市場推出的換電版本，每次充電時間8小時、單次充電可續航里程(定速 30 km/h)- 97km、最高時速公里/小時-82 km/h，提供國外市場對電動車輛的多元使用需求，也助於強化宏佳騰品牌在國外電動商用車輛市場的全球佈局。

除了積極參展擴展海外業務外，宏佳騰更宣布首波合作將以ODM模式與韓國Bikebank 旗下子公司Dotstation 合作，首部ODM車款即是日前於韓國車展亮相、備受矚目的全新跑旅EV-C1，使用Gogoro Network換電系統，可於首爾、大邱、世宗、昌原、仁川、慶山、京畿道、蔚山等八個重要城市進行換電，首批訂單表現亮眼，預計於2024年Q1開始交付。EV-C1將提供給個人用戶，可供銷售、租賃以及美食外送等多種用途，這將為宏佳騰在海外電動車市場的多元化業務拓展帶來新的契機。同時，宏佳騰也積極尋求更進一步的合作，有望以代理銷售的方式，將台灣熱銷的Ai-1與Ai-2車款引進韓國市場。宏佳騰鍾杰霖董事長表示：「未來不排除ODM發展新車輛或是代理引進更多現有台灣車輛進軍韓國市場，宏佳騰機車也將繼續致力於創新和品質，以滿足國內外市場的需求，並持續拓展在國際市場的影響力。」

宏佳騰機車在國內外市場的持續成長和多元化發展，成功突破以往主要以ODM沙灘車外銷歐美市場的佈局，為未來的發展與全球電動機車市場佈局奠定了堅實的基礎。宏佳騰將持續挹注訂單，致力於技術創新和產品升級，為客戶提供更優質、更創新的車款。同時，也將持續深耕在地，並積極拓展全球市場，實現更大的發展和成就。

期間

2023

2022

YOY

2023

2022

YOY


1-9月

1-9月

%

7-9月

7-9月

%

合併營收

16.68

26.45

-36.94%

9.46

9.05

4.53%

營業毛利

3.29

5.95

-44.71%

2.15

2.06

4.37%

毛利率

19.72%

22.49%

-12.30%

22.73%

22.76%

-0.14%

稅後淨利

0.48

2.32

-79.31%

0.88

0.9

-2.22%

每股稅後盈餘EPS (元)

0.66

3.17

-79.18%

1.2

1.23

-2.44%

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