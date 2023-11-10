▲宏佳騰前三季財報穩步成長 持續擴展國內外市場和多元化發展

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著國內市場表現逐漸回升，於外銷市場更取得了顯著的突破。看好商用電動機車市場發展前景，宏佳騰機車在今年度米蘭車展特別展出多款商用車輛，包括：首次亮相的Ai-3商用版車款、Ai-2充電版車款。Ai-2充電版車款不同於在台灣市場推出的換電版本，每次充電時間8小時、單次充電可續航里程(定速 30 km/h)- 97km、最高時速公里/小時-82 km/h，提供國外市場對電動車輛的多元使用需求，也助於強化宏佳騰品牌在國外電動商用車輛市場的全球佈局。
除了積極參展擴展海外業務外，宏佳騰更宣布首波合作將以ODM模式與韓國Bikebank 旗下子公司Dotstation 合作，首部ODM車款即是日前於韓國車展亮相、備受矚目的全新跑旅EV-C1，使用Gogoro Network換電系統，可於首爾、大邱、世宗、昌原、仁川、慶山、京畿道、蔚山等八個重要城市進行換電，首批訂單表現亮眼，預計於2024年Q1開始交付。EV-C1將提供給個人用戶，可供銷售、租賃以及美食外送等多種用途，這將為宏佳騰在海外電動車市場的多元化業務拓展帶來新的契機。同時，宏佳騰也積極尋求更進一步的合作，有望以代理銷售的方式，將台灣熱銷的Ai-1與Ai-2車款引進韓國市場。宏佳騰鍾杰霖董事長表示：「未來不排除ODM發展新車輛或是代理引進更多現有台灣車輛進軍韓國市場，宏佳騰機車也將繼續致力於創新和品質，以滿足國內外市場的需求，並持續拓展在國際市場的影響力。」
宏佳騰機車在國內外市場的持續成長和多元化發展，成功突破以往主要以ODM沙灘車外銷歐美市場的佈局，為未來的發展與全球電動機車市場佈局奠定了堅實的基礎。宏佳騰將持續挹注訂單，致力於技術創新和產品升級，為客戶提供更優質、更創新的車款。同時，也將持續深耕在地，並積極拓展全球市場，實現更大的發展和成就。
|期間
2023
2022
YOY
2023
2022
YOY
1-9月
1-9月
%
7-9月
7-9月
%
|合併營收
16.68
26.45
-36.94%
9.46
9.05
4.53%
|營業毛利
3.29
5.95
-44.71%
2.15
2.06
4.37%
|毛利率
19.72%
22.49%
-12.30%
22.73%
22.76%
-0.14%
|稅後淨利
0.48
2.32
-79.31%
0.88
0.9
-2.22%
|每股稅後盈餘EPS (元)
0.66
3.17
-79.18%
1.2
1.23
-2.44%