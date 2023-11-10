台灣福斯汽車 Volks-Fest 雙十一購物季 消費享 11,111 元購物金
台灣福斯汽車舉辦Volks-Fest「德藝嘉年華 福斯好友1起來」購車活動，自11月11日至11月19日止，購買 Volkswagen 全車系新車、Certified Pre-owned福斯原廠認證中古車指定車款，可得11,111元購物金，另有車輛配件組：「跑格套件組合」（原價12,131元）、「戶外悠活套件組合」（原價13,344元），優惠價皆為11,111元，可直接以購物金折抵，福斯人禮遇計畫會員同樣適用此優惠。同時，24年式The T-Roc迎接雙十一購物季，台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「德藝休旅受到國人喜愛，The T-Roc截至十月已刷新2022整年度銷售紀錄，相較去年同期銷售大幅成長，領牌數一舉超越2,500輛，新年式車款配備更豐富，如全車系配備Travel Assist智慧車陣穿梭系統，280 TSI Style Design車型搭載IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈，和DLA動態頭燈自動切換，330 TSI R-Line Performance車型升等Beats環繞音響系統（300W輸出），兼具安全科技和駕控樂趣。」此外，本月休旅王者The Tiguan 330 TSI Elegance Premium 與 380 TSI R-Line Performance 車型分別享152.8 萬元、179.8 萬元現金優惠價，附送第五年延長保固，歡迎把握雙十一購物季，至Volkswagen全台展示中心預約試駕，即刻入主享11,111元購物金、體驗純正德藝之作。
2GameSome - 有車賞
11月11日至11月19日止，凡於Volks-Fest「德藝嘉年華 福斯好友1起來」活動期間，入主 Volkswagen 全車系新車，和Certified Pre-owned福斯原廠認證中古車指定車款，皆能獲得11,111元購物金。並且可以優惠價11,111元購入「跑格套件組合」，包含踏板不鏽鋼飾板組（價值6,819元）與R動態輪圈蓋（價值5,312元），以及「戶外悠活套件組合」（僅限The Tiguan車系使用，不包含The Tiguan Allspace），含The Tiguan行李廂防水墊（價值3,732元）和The Tiguan車頂行李架（價值9,612元），福斯人禮遇計畫會員同樣適用此折扣，數量有限，售完為止。
Volkswagen 德藝休旅人氣不減，24年式The T-Roc全車系搭載Travel Assist智慧車陣穿梭系統，整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統和主動式車道修正輔助系統，守護行車安全。280 TSI Style Design車型新增IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈，加上DLA動態頭燈自動切換，330 TSI R-Line Performance車型升級Beats環繞音響系統（300W輸出）帶來車室聽覺饗宴，更可選配Black Style黑化風格套件，包含19" Misano 黑化風格鋁圈、黑化風格後視鏡罩、湛黑車頂行李架、黑化風格窗框、碳纖維風格C柱設計、後方深色隱私玻璃、黑化風格排氣飾框、黑化風格內裝，由內而外打造競技感的跑格氛圍。
同時，休旅王者The Tiguan 330 TSI Elegance Premium車型原建議售價164.8萬元，限時現金優惠價152.8 萬元，搭載4 MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統，和HUD抬頭顯示器，380 TSI R-Line Performance 車型原建議售價194.8萬元，限時現金優惠價則是179.8萬元，除具備R-Line Performance專屬運動化懸吊、R-Line Performance專屬外觀套件，全景式玻璃電動天窗及Harman Kardon環繞音響系統（480W輸出）也在標配之列，購買二車款皆附送第五年延長保固，詳情請洽台灣福斯授權經銷商。
車款
建議售價
|24年式T-Roc 280 TSI Life
1,198,000元
|24年式T-Roc 280 TSI Style Design
1,288,000元
|24年式T-Roc 330 TSI R-Line Performance
1,528,000元
|24年式T-Roc R
1,888,000元