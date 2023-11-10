▲BMW X2 / iX2 車系線上預購啟動，起步價 225 萬起！

BMW總代理汎德宣布全新BMW X2豪華跑旅以及全新首創iX2純電豪華跑旅搶先啟動線上預購，推出全新BMW X2 sDrive20i M Sport、BMW X2 M35i xDrive、BMW iX2 xDrive30 M Sport三款車型，預售參考價為新台幣225萬元起，以身為超脫世俗眼光的前衛帥氣指標吸引眾人欽羨目光!
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透過最熱血與性能氣息十足的M Sport元素，結合俐落的斜背造型，BMW重新打造專屬於全新世代X2的嶄新帥氣之姿，前衛立體的車頭輪廓搭配銳利的光型變化智慧LED頭燈，賦予不容忽視的自信跑旅姿態。標配的BMW 飾光水箱護罩也是首度導入於此級距中，與專屬六角形雙腎型水箱護罩相映生輝，完美詮釋無法掩蓋的鋒芒魅力。明顯放大的車身比例、車側優化的跑旅曲線與新世代平整化車門把手設計，讓車身造型更為流暢洗鍊，更創造出最低0.25Cd風阻係數的優異表現。極具辨識度的燻黑 C 型 LED 尾燈，不但承襲X家族的大膽風範，加上車身同色烤漆輪拱設計，打造超越級距的豪華跑格設定。BMW X2 M35i xDrive車型更超越所有熱血車迷期待，搭載多項M Performance的專屬配備，造型鮮明的M橫柵式水箱護罩、M雙肋型車外後視鏡、M擾流尾翼以及首次於M Performance車型中導入前所未有的單支100mm大直徑M四出排氣尾管，所有細節融合了強悍動感氛圍，一展豪華跑旅傲視群雄的搶眼氣勢。
BMW X2與iX2也在座艙空間設計引領同級對手，全車系皆標配了許多頂尖科技配備，包含率先搭載的使用者操作介面BMW Operating System 9.0，加入QuickSelect快捷選單和下方橫幅上的重點功能鍵，提供更直覺、更快的數位化體驗，以及別具未來感的懸浮式曲面螢幕、智慧語音助理2.0、AR擴增實境導航功能及BMW手機數位鑰匙2.0等頂尖數位科技，超乎車主對日常用車科技應用的想像，而BMW也對車主的安全重視不容質疑，全車系搭載了變換車道輔助、智慧駕駛輔助科技以及360度環景輔助攝影等功能，讓駕駛能夠隨時從容應對。全新世代BMW X2首次提供全景式玻璃車頂，使座艙氛圍更為寬闊舒適，而全新專屬雙色 Veganza 透氣皮質內裝以及專屬鋁質織紋飾板也為車室空間堆砌出更具層次的豪華感受。
全新世代BMW X2 sDrive20i M Sport車型擁有最高156匹馬力與240牛頓米的最大動力輸出，0到100 km/h加速為8.3秒，更導入48V高效複合動力，輔助動力輸出並降低渦輪遲滯，而BMW X2 M35i xDrive車型則搭載BMW M TwinPower Turbo直列四缸汽油引擎，擁有最高300匹馬力與400牛頓米的最大動力輸出，搭配BMW xDrive智慧型可變四輪傳動系統，0到100 km/h加速5.4秒即可完成。秉持一貫的極致駕馭樂趣，BMW品牌精神不曾因動力來源的轉變而有所變化，BMW iX2採用全新第五代eDrive電能科技，前後軸同步式雙馬達與BMW xDrive智慧型可變四輪傳動系統配置的iX2 xDrive30 M Sport在搭配Boost功能作用之下，可創造出313匹的最大馬力輸出與494牛頓米的最大扭力，0到100km/h加速僅需5.6秒，最高續航里程可達449 km*，在動力表現與續航里程間取得絕妙平衡。