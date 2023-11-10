范逸臣、田中千繪一家三口合照曝！為《BIG》骨癌兒子爭執鬧離婚
田中千繪、范逸臣繼拍攝魏德聖電影《海角七號》後，種下姻緣相戀7年，睽違15年再度以CP組合登場，主演魏德聖導演感人新作《BIG》升格夫妻，片中兩人為了罹患骨癌的兒子大杉（郭大睿飾演）爭執不斷，大杉爸（范逸臣飾演）、大杉媽（田中千繪飾演）過著貌合神離的生活，她更多次向男方提出離婚要求。
記者黃雅琪／綜合報導
田中千繪與范逸臣繼2008年《海角七號》後，久違地於大銀幕中合體飾演主要角色，從友子、阿嘉，變成醫美集團的董事長夫妻大杉爸、大杉媽，兩人還育有一名不幸罹患骨癌的兒子大杉，除了面臨生命的考驗，兩人從愛情昇華成的親情也正在谷底。
大杉媽心繫著兒子健康狀況的一切，時時刻刻都想陪伴在大杉身邊，更因此數度和大杉爸提離婚，總覺得眼前的這個人就是不懂自己的想法，完美卻也貌合神離的家庭，在入住816病房後，卻漸漸找回了初心。
816《BIG》劇情描述，在一個病房內，集結來自不同社會階層、不同面向的6個家庭，從彼此衝突到最後相互支持的故事。電影將打破眾人對於兒童癌症病房的想像，劇情有歡笑、有淚水，帶給觀眾富有生命力的感動，重新想起存在的美好，是老少咸宜的溫馨電影。816《BIG》將於11月17至19日，推出限量口碑場；12月1日正式上映。
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