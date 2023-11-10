Toyota Camry改款在即 油電動力也有四驅選擇
現今第八代的Toyota Camry已經推出好一段時間，從2017年銷售至今其實也經歷過一次小改款，而這次推出的車款可能是原廠推出的二次小改款，但也有些媒體推測這可能會是第九代的Camry，不過因為底盤並沒有更動，預估還是二次小改的機會比較大一些，但是加入了油電四驅選項，將會讓更多人選擇購買油電車款。
Carture 車勢文化
其實外媒捕捉到改款Toyota Camry的偽裝車已經好一段時間，不過其偽裝實在太過厚重，很難看出有哪些地方進行更動，原廠先前公佈了這輛車的車頭照片，雖然非常漆黑，但是可以看到燈具樣貌改變相當大，與Prius的設計更為貼近，而也有外媒發現車輛的離地高似乎有增加一些，感覺有點更傾向於Crossover的車型樣貌，但可以知道的是車輛並不會變成掀背設計，依舊會是傳統三廂式轎車形式，而這次的照片則是揭露將會有油電四驅的動力選擇。
當然現行的Camry並不是沒有四驅，也不是沒有油電動力，只不過四驅的設定僅限燃油引擎，油電動力僅有前驅的配置，而這次的油電四驅將會是來自於Crown車型的動力，兩者也都採用了TNGA-K底盤，因此換上油電四驅動力並不意外，而目前的3.5升V6引擎應該也會在這次改款後停止供應，關於這次改款的詳細資訊也將會在下週的發表會上一並公布，相信這次的改款將會吸引不少人的關注，而油電系統搭配四驅設定也將會更加吸引人。