金馬60／11月25日頒獎典禮懶人包　主持陣容、頒獎嘉賓一次看

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金馬執委會9月底宣布，本屆評審團主席由國際大導演李安擔任，李安曾在第50屆金馬獎擔任評審團主席，當金馬獎迎來一甲子的耳順之年，由他再擔任金馬獎評審團主席別具意義，李安分享審片時的「交心」心境：「如果不全神進入影片的魂魄，會對不起創作者的投入。」
Lulu黃路梓茵獨挑大梁主持
Lulu（黃路梓茵）去年勇奪金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，今年與吳宗憲、陳漢典連莊拿下該獎，曾1人主持兩屆金曲獎、一屆金鐘獎，主持功力接連備受肯定且經驗豐富，金馬執委會相中她擔任本屆金馬獎頒獎典禮主持人，Lulu接獲邀約時不敢相信也不敢答應，驚喜之餘還再三確認，如今集滿3金主持棒，她認為好像冥冥之中自有安排，決定接受這項挑戰。
楊千霈、曹佑寧掌紅毯主持任務
星光大道主持人將由「紅毯女王」楊千霈及曾以《KANO》入圍最佳新演員的曹佑寧出任，楊千霈感性地表示，第14次主持星光大道的自己，很像是14歲國中少女在60歲母親的羽翼下成長，多年來觀看所有入圍影片，汲取豐富養分，而今年重拾演戲，得到不少前輩的讚美，楊千霈感謝金馬獎讓她持續造夢，除了主持還能做電影的夢。曹佑寧今年提名金鐘獎益智及實境節目主持人獎，他非常感謝金馬獎的邀約，承諾一定會盡力扮演好主持的角色。
《五月雪》橫掃9項提名、《鬼家人》和《疫起》8項追後
今年金馬獎入圍名單中，萬芳主演的馬來西亞電影《五月雪》獲得9項提名，成為最大贏家，雙男神許光漢、林柏宏主演的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》、王柏傑演員生涯代表作、取材SARS時期和平醫院封院事件的《疫起》雙雙入圍8項，競逐影帝的有許光漢、林柏宏對上吳慷仁、王柏傑和阮經天，堪稱死亡之組，影后入圍者為年僅12歲的林品彤，還有先於台北電影獎封后的陸小芬，以及港星鍾雪瑩、余香凝和大陸演員胡伶。
頒獎嘉賓網羅海內外重量級影人
本屆頒獎嘉賓陣容華麗，包含金馬執委會主席李屏賓、本屆評審團主席李安、3座金馬獎最佳導演許鞍華、威尼斯金獅獎及最佳導演得主北野武、坎城影帝役所廣司、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光，金馬影帝張震、李康生、陳以文、阮經天、金馬影后張艾嘉、陳淑芳、楊貴媚、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱，以及金馬獎得主柯震東、林柏宏、劉冠廷、王渝萱、朱軒洋、范少勳，提名金馬獎且備受注目的許光漢、王淨、宋芸樺、袁澧林、柯煒林、劉俊謙，還有主持過兩屆金馬獎的林志玲都將閃耀盛會。
林毓家、夏朧、彭千祐接棒遞獎大使
金馬獎自第54屆開始設立遞獎大使，連續7年發掘不少影壇潛力新秀，藉此讓新人可以提早參與金馬獎活動、見習典禮與拓展國際影展經驗，並與電影產業深入交流，今年由林毓家、夏朧、彭千祐接棒遞獎大使任務，林毓家年僅18歲即以首部短片作品《橋頂少年》拿下金穗獎及桃園電影節最佳演員獎，中法混血夏朧曾以劇集《預支未來》入圍金鐘獎最佳潛力新人獎，彭千祐和許光漢演出Netflix首部華語影集《罪夢者》獲得關注，與曾敬驊、宋芸樺演出影集《不良執念清除師》走紅海內外。
11月25日完整播出資訊
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年將有超過700名入圍影片影人參與盛會，星光大道將提早於17時20分開始，頒獎典禮準時於19時舉行。台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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