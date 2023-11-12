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【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱

▲ 【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱
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福斯商旅75周年，台灣福斯商旅盛大舉辦的「VW VanLife 嘉年華」邀請媒體拍攝、採訪，週末假日由歌手?te壞特在台北101水舞廣場熱力開唱，並開放民眾免費入場共襄盛舉。

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【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱
【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱
【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱
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【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」演唱會主持人DJ Bryan 布萊恩
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