福斯商旅75周年，台灣福斯商旅盛大舉辦的「VW VanLife 嘉年華」邀請媒體拍攝、採訪，週末假日由歌手?te壞特在台北101水舞廣場熱力開唱，並開放民眾免費入場共襄盛舉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱×【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱×【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱×【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」?te壞特熱力開唱【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」演唱會主持人DJ Bryan 布萊恩×【車勢星聞】影音／福斯商旅「VW VanLife 嘉年華」演唱會主持人DJ Bryan 布萊恩 LexusLBX要出高性能版，動力系統\將來自GR Corolla！？ ID.BUZZ 2024 導入確認！福斯商旅 “VW VanLife 嘉年華“ 正式登場 Toyota Camry改款在即 油電動力也有四驅選擇 福斯商旅VW VanLife嘉年華正式登場，ID.Buzz攜手T系列經典車與車迷共享VanLife時光