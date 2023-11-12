▲ 安全經濟無界限，商旅車配置Level 2 ADAS、1.5TDGI心臟「甘無需要」?

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誰說商旅車不能趕流行？1.5T、Level 2 ADAS上身才是潮
這年頭追求經濟效應的小排氣量渦輪引擎已是一大趨勢，Level 2 ADAS更是消費者購車的絕對首選，但商旅車卻鮮少採用這樣配置，一來顧客或許還不想要，二來對引擎功率和耐用度有疑慮，然而放眼目前市場這兩項技術都已經相當成熟，沒道理將其撇除在外。
隨著生活型態和用車觀念的改變下，同時有自用和業務兩種需求的人越來越多，一魚兩吃可是最經濟實惠且符合成本效益，且還能擁有等同乘用車的舒適性，當然在這樣的條件下駕駛輔助安全與高效能小排氣量引擎就成為重點，就以CMC 在2023年10月大改款的ZINGER為例，雖仍保留商旅車的產品定位，卻配置1.5TDGI引擎與Level 2 ADAS兩項特點，然而這是華而不實還是切中需求？依個人看法和觀察，這完全是衝著需求和趨勢而來，而且在台灣還具備稅金上的極大優勢，且誰說商旅車不能配置Level 2 ADAS，難道要枉顧駕駛人、乘員和其他用路人的安全保障嗎？
1.5TDGI不只性能超越2.0自然進氣，還大省荷包又耐用
捨棄大排氣量V6、V8引擎改採小排氣量渦輪增壓心臟的先鋒，絕對是歐洲汽車品牌，包含AUDI、BMW、M-BENZ甚至FORD、PSA等在內都是走這樣的路線，且隨著技術和材質的進步，以及缸內直噴的輔助下，渦輪增壓不再是耗油，而是與經濟性劃上等號，同時還能在低轉速獲得高扭力輸出，因此對乘用車來說可獲得優異的性能表現，而商旅車則可以獲得比起自然進氣引擎更的高扭力，有助於爬坡、起步的順暢性。放眼目前市場上的小排氣量渦輪引擎不少，也是相當成熟的動力設定，性能表現往往勝過排氣量更大的自然進氣引擎，就1.5T和2.0L自然進氣兩種心臟的性能輸出為例，前者差不多落在160-190hp/26.0-30.0kgm之間，後者則約是160-175hp/20.0-22.0kgm左右的水準，從數字上高下立見無須多說。
|小排氣量引擎省稅金
|自用
|自用
|排氣量
|1,200-1,800c.c.
|1,801-2,400c.c.
|牌照稅/年
|11,230元
|15,210元
|燃料費/年
|4,800元
|6,180元
|總計/年
|16,030元
|21,390元
|差額/年
|5,490元
|註: 採用自用小客車稅率計算
ADAS是什麼？Level 2又有什麼武林絕學？
到底什麼是Level 2的ADAS？簡單來說就是Level 1駕駛輔助系統的進階版，雖然不少人被誤導是自動駕駛，實際上這套系統是輔助，並非全然由車輛自己來，而ADAS的等級分成那些呢？嚴格來說Level 2就是有部分的功能為自動控制功能，原本Level 1配置的FCW前方碰撞預警、LDW車道偏移等都是屬於獨立動作，但進階到Level 2後整合更多的功能且能同時多工運作，也就是更進化也更聰明，並加入如LKA車道維持、ACC主動定速巡航、TJA交通壅塞輔助系统，甚至是稱為FCM/AEB的主動式智慧煞車輔助系統等。這麼說好像很複雜，換另一種方式來說Level 1就和我們的眼睛一樣，只能看前面且視野有限，Level 2等同開了第三隻眼，能替你顧前顧後還顧旁邊，偶爾還能順勢拉你一把避開危險。
但ACC和FCM/AEB到底有什麼作用？對商旅車的駕駛人來說有什麼重要性？其實這兩項功能在ADAS的分類中屬於Level 1，以前的定速巡航很不聰明，設定速度後必須若碰到突發狀況就必須踩煞車，還要再重新設定才能額是啟動，但進化為ACC後可偵測前方車輛的速度，還能自動加減速，如果是全速域那就是更完美；FCM/AEB則是FCW的進階，以往是偵測後提出警告聲，但還是要駕駛人自行踩煞車，FCM/AEB則是偵測到車輛和行人時會自行介入煞車，將碰撞風險降至最低。
而什麼狀態下可晉級到Level 2呢？那就是配置乘用車相當常見的LKA和TJA，基本上LKA就是透過攝影鏡頭來偵測車線道， 讓車輛不會偏離車道，若偏離還會自動修正方向盤回到路線上，所以駕駛人有時偶有閃神倒是一股助力；至於TJA可就更是一大神隊友，這整合ACC、LKA兩大功能後，在系統啟動後不僅能進行加減速、維持在車道中之外，若低速行經沒有標示或不清晰的車道線路段時還能沿著前車軌跡行進，簡言之就是幫你開了無形中的第三隻眼。因此有了ACC和AEB後，再和LKA、TJA兩者組合後，便可視為擁有Level 2實力的ADAS。
疲於奔波拼命賺，降低事故風險LEVEL2能解勞
但你說自營商的用車不需要更進階的ADAS，其實那是極大的偏見，畢竟所有車輛在路上行駛都有一定的風險，且不會因車種別的不同而有所差異，同時對自營商的駕駛人來說，Level 2 ADAS不只是一種汽車科技，更可減輕駕駛人精神和生理上的負擔，就以從事室內裝修多年、校長兼工友的陳先生為例，南北奔波與長距離趕場已經是生活的日常，忙到怠慢了五臟廟更是常態，過去也偶爾心急而吃上罰單甚至是不必要的小意外，碰到大塞車更是一把火都上來，搞得壓力相當大，若他的商旅車能配置Level 2 ADAS，絕對能幫他分憂解勞還可避免讓辛苦錢繳國庫，為什麼？因為上了高速公路、快速道路時，開啟全速域的TJA後便能以ACC跟著前車行進，LKA則發揮功用幫忙維持在車道內，尤其碰到區間測速根本無需考驗你的黃金右腳，系統設定後便能避免吃超速罰單；至於FCM在人車眾多的市區最為受用，除了發出警告還會自動介入煞車，相信有了這些科技的輔助下，陳先生不會在充滿壓力、提心吊膽的狀態下開車，工作和生活都能更輕鬆。 不過在此溫馨提醒，縱使有科技幫忙但仍需注意行車環境，隨時有可能需要駕駛人自行介入車輛控制，千萬別因此而鬆懈，否則又會產生不必要的成本。
所以你說商旅車需不需要1.5TDGI和Level 2的ADAS？站在自營商的角度能獲得高經濟效益又能省稅金，且提升自身和其他用路人的安全，又可避免不必要的事故發生，左算右想當然是非常需要！
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