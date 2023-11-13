▲ 【試駕】性能+越野，Ford Ranger Raptor無論到何處都可以任性撒野

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馬力大大小小的性能車我們試駕過不少，而與性能車特性與用途截然不同的皮卡也有過經驗，但要將性能與皮卡兩者結合起來倒是少數，此次Ford Ranger Raptor就要帶我們見識世面。在此之前我們已有試駕過新世代Ranger，Ranger Raptor為強調其身分與特性，因此在5,381mm×2,028mm×1,922mm車身尺碼就已在視覺上帶來比Ranger更碩壯威猛震撼感受，而水箱護罩厚實斗大的Ford字樣與輪拱防護飾板等，更是進一步散發強悍氣勢。
先前試駕Ranger時就已體驗過其出色過人的攻克地形越野能力，而Ranger Raptor當然有著更為優異的能力，除擁有高速二驅2H/高速四驅4H/低速四驅4L/智慧四驅4A與標準、防滑、泥濘、沙地模式外，Ranger Raptor更額外提供運動及用於越野的Baja高速越野和攀岩模式，搭配更出色的32˚進入角、27˚離去角、24˚穿越角、850mm涉水高度，自當不用想不用嘗試就知道Ranger Raptor有著更全面且更強大的越野表現。
相較於越野我們反而更好奇Ranger Raptor在凶狠外表與Raptor威名下的動力與動態表現，這部分不同於Ranger的2.0升柴油引擎，Ford替Ranger Raptor準備一具3.0升V6汽油渦輪引擎，擁有292hp最大馬力與50kgm最大扭力。雖然峰值扭力較Ranger 51kgm略微低一些，但因更大的排氣量及汽油引擎輸出特性，因此除了在起步加速有著同樣厚實強勁的推力，能量的延續與高速域都有著更寬廣的表現。不僅如此為營造氣勢，Ranger Raptor還提供運動模式，原本在標準模式Ranger Raptor已給予相當帶勁的推力，而在運動模式下方才的加速與力道都要在增強數倍，另外所配置的主動式排氣閥門控制系統也營造更渾厚響亮的聲浪，當然若想低調該系統也提供安靜模式供選擇。
Ranger Raptor雖然在越野與動力都讓人大呼過癮，但總不可能每次坐上車的旅途都處於亢奮狀態，因此在搭載全新底盤的新世代Ranger，有著更柔韌的回饋與幅度更輕微的起伏，整體表現都相當接近休旅車的感受，而Ranger Raptor在此基礎上又配備FOX 2.5吋Live Valve避震器，於標準模式下給予舒適的乘坐質感，在運動模式下阻尼作動也會進行調整，藉以滿足高速操駕與過彎時所需支撐性。
不論越野或是載物皮卡向來都給予粗曠硬漢的形象，這部分Ranger Raptor無論外觀或是越野模式都詮釋的比Ranger更加到位，動力部分3.0升V6渦輪引擎也有更飽滿且延伸性更加的輸出特性，與此同時也兼顧日常用車所需的舒適和更豐富的配備。