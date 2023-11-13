▲首購新車怎麼挑？性價比最高的那一款就對了！

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綜觀當前國產小型SUV，無論是長時間熱銷的Nissan Kicks，還是新登場話題十足的Toyota Yaris Cross，或是同樣擁有高人氣的Honda HR-V，雖然都擁有上述的智慧駕駛輔助科技，但往往鑑於車型定位或是售價考量，在防護等級部分常常無法面面俱到，不是車道維持無法完全置中，就是車道置中功能無法達到全速域作動範圍，或者盲點警示系統缺乏，不然就是只有頂規車型才會有比較完善的安全科技。
以安全規格而論，目前確實只有MG ZS較為完善，所搭載的MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，透過全速域ACC智慧主動車距巡航控制系統＋LKA車道保持輔助系統＋TJA交通壅塞輔助系統的整合，達到如名稱所述的Level 2駕駛輔助等級，同時也有LDW車道偏離警示系統、LDP車道偏離輔助系統、BSD盲點偵測系統、RCTA後方盲區偵測系統等，且MG ZS採取單一車型銷售，沒有因車型等級而安全規格打折的問題，且將360度環景影像輔助系統、6具安全輔助氣囊列為標準配備，首購族不用再因為預算問題妥協入手入門車款，畢竟安全絕對是最重要的事，不應該因為車型與價格有所妥協。
當然，若預算更高，也可選擇如進口小型休旅車款如Mazda CX-3或是Volkswagen T-Cross車型，但須注意的是，也並非升級至進口車型選擇就會一定有完善的Level 2駕駛輔助等級，購車前仍須仔細做足功課，但也因此顯示出MG ZS的安全規格確實相當優異，相比進口車款在車價更為平易近人的優勢上，安全防護等級也毫不顯弱勢，再度展現其於安全面的高性價比。
最懂現代人 紓壓配備不能少
不可諱言的，相對於搭乘大眾交通工具，選擇入手四輪汽車的交通成本確實較高，但就因為其所可以換取的通勤品質、生活樂趣更臻上乘，也是為何許多首購族願意選擇晉升四輪族的原因。
也因此，首購族所選擇的車輛，絕對要能幫助車主達成更便利舒適的用車生活，能有效協助車主紓壓，而非因為配備的陽春增加用車壓力。審視現代人的生活習慣，3C數位科技早已是生活必需，螢幕不僅要大，還要可以觸控。也因此綜觀當前國產小型休旅車，大螢幕也早已成為標準配備，8吋中控台觸控螢幕早已是基本規格，Honda HR-V與Nissan Kicks皆是如此，Toyota Yaris Cross更甚至提升到9吋規格，而礙於入門定位，儀表板的數位螢幕規格則無法如中控台螢幕相提並論，Honda HR-V與Nissan Kicks僅有7吋規格，Honda HR-V更縮小只有4.2吋。
但上述的MG ZS更挑戰傳統市場主流規格，除了數位儀表使用同級最大7吋尺碼以外，中控台數位螢幕更使用跨級距的10.1吋驚人規格，讓駕駛在資訊讀取與使用便利性上更為容易，在科技感表現為同級上乘。
此外，接軌現代人的用車習性，上述的車型也皆導入像是EPB電子手煞車與Auto Hold智慧自動駐車功能，大幅降低駕駛因走走停停或是上坡起步時對於右腳的負擔，相信對於首購族或是新手而言，了解此科技的作動特性後，一定也會愛不釋手。
鑑於台灣的夏季越來越高溫、高溫時間也越來越長，車輛的空調系統也是影響行車舒適度的關鍵。雖然小型休旅車因車艙空間較小，冷房效果都不錯，但為了求得更好的空調效率，後座出風口已漸漸成為車型標配，上述的Honda HR-V列為車系標配，Toyota Yaris Cross則是除了入門車型以外都有配備，MG ZS當然更是列為標配，比較可惜的則是Nissan Kicks並無配備。
要體驗更高級的用車饗宴，像是電調座椅、全景天窗都是許多消費者偏愛的配備，但過往這些配備往往是需要更上一級的國產中型休旅車才會提供，甚至還要高階一點的車型才會有，上述像是Honda HR-V、Nissan Kicks、Toyota Yaris Cross都無配備，
只有MG ZS配備有全景天窗以外，駕駛座甚至有六向電動調整功能，這一點確實有點打破市場行情。而提及許多消費者對於SUV車型所期待的空間機能，MG ZS表現也相當出色，除了藉由2585mm軸距與妥善空間規劃，營造出舒適寬敞的後座空間以外，後廂容積更透過聰明的彈性底板設計與後座椅背傾倒機制，讓置物容積可在448公升至1375公升間彈性變換。具備如此多優點，也難怪一問世之後，MG ZS成為許多首購族的目標購車主角。
當然，輕巧好停車，車陣中穿梭沒有壓力，也是這些小型休旅車受到青睞的原因，上述車款車身長度皆在4.4公尺以內，面對市區的狹窄巷弄與停車格皆不會有太大的操控壓力。而在動力系統部分，目前此級距主要以小排氣量自然進氣汽油引擎規格為主，其中包含Honda HR-V、MG ZS、Toyota Yaris Cross皆為1.5升自然進氣汽油引擎，其中MG ZS除了擁有120ps最大馬力表現，更有15.3kgm的優勢扭力；至於Nissan Kicks則是換上1.6升自然進氣汽油引擎，動力輸出則有135ps/16.7kgm的表現。
而以實際試駕結果，其中在整體的行路質感與隔音表現，每一款車確實都有其特色，Honda HR-V於操控面表現實屬優異，Toyota Yaris Cross則以低速輕快見長，但對於喜愛寧靜、底盤設定舒適的首購族而言，Nissan Kicks與MG ZS都算優等生，其中MG ZS更是在車室寧靜度表現相當出色。
新手毋須擔心 購車與售後面向同樣著重
從上述的安全、配備、動力、舒適、空間等面向分析，可以清楚的展現出身為市場新兵MG ZS，充分發揮後進者的優勢，針對台灣消費者的喜好與對手弱勢，以大滿配的姿態，搭配單一規格新台幣74.9萬的售價，打造出一款於各方面表現皆相當均衡的車款；以MG ZS的配備規格，同級往往需要超過80萬才能具備，更展現出MG ZS跨級距的超滿配優勢。
若熟悉全球汽車市場的民眾應該也知道，MG或許對於台灣市場屬新生等級，但對於全球市場而言已非初生之犢，早已是汽車市場相當成熟的歐洲中相當暢銷的汽車品牌，今年上半年在歐洲市場已銷售超過11.5萬輛，較去年同期成長足足143%之多，其中今年8與9月成為西班牙汽車市場最暢銷車款，在澳洲市場更是2023年截至目前銷售第4名的品牌；若以全球市場角度，MG於今年可望突破80萬輛銷售大關，顯見MG已是全球具影響力的重要汽車品牌之一。
但或許對於台灣部分消費者而言，對於MG此品牌較為陌生，雖然已透過老大哥HS車型闖出好名聲，但畢竟相較於Honda、Nissan或是Toyota等品牌而言，在台灣市場耕耘時間較短，知名度無法與老字號平起平坐。但攤開MG目前於台灣的銷售表現，從2023年掛牌數以不到一年時間累積超過一萬名車主，同時自5月以來已連續6個月掛牌超過千輛，10月份更一舉締造品牌掛牌數歷史新高紀錄，達到1,787輛成績，儼然是過去一年台灣車市最大的一匹黑馬。
除了銷售數據搶眼，MG也深諳後勤保修更是重中之重，因此迄今已於全台打造18間展示中心與22間服務廠，更目標要在5年內達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進，完善的拓點計畫，也可以看出MG想要深耕台灣的決心與努力，贏得消費者的信賴。
於台灣市場中，MG除了積極拓展銷售與服務據點，也積極接軌現代人的購物習性，全台購車採用透明化定價，且ZS車型更以單一車型的設定，減少消費者四處比價的疑慮，透過顛覆過往買車流程的嶄新思維，大幅減少買車時可能遇到的比價問題，同時提升購車效率，對於首次購買四輪車款的首購族而言，只需挑選自己喜歡信任的業代也確實更為容易與方便。