Toyota下一代86將使用GR Yaris動力 底盤直接來自Lexus IS
Toyota下一代的86要與Subaru BRZ分道揚鑣不是什麼新聞，畢這輛車相當受到矚目，而Toyota先前也已經表示下一代車款已經在準備當中，但是Subaru BRZ遲遲沒有消息，甚至傳出將會直接退出市場的新聞，而下一代的Toyota 86與BRZ沒有關係之後，自然也不會使用水平對臥引擎，但其動力傳聞會使用GR Yaris的直列三缸渦輪增壓系統，底盤也將換成Lexus IS的基礎架構。
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新世代的Toyota 86是與Subaru共同合作的結果，雖然GR 86的差異已經比上一代的車型更大，但兩者的基礎依舊相同，不過接下來Toyota將要直接拋棄Subaru，自行打造這輛受到歡迎的小跑車，而下一代的車款將會採用的是時下最受到歡迎的GR Yaris直列三缸渦輪增壓引擎，1.6升的排氣量在GR Corolla身上擁有300匹的最大馬力，比起現行GR86的232匹還要好上許多，而這樣的配置應該也會讓消費者非常滿意才是。
在底盤架構部分也傳聞將會使用Lexus IS的底盤系統，而過去這輛車更曾經塞下5.0升V8動力心臟，因此要放下直列三缸渦輪引擎並不是什麼難事，再加上Lexus IS這具底盤可以改動的幅度更大，要讓新一代86擁有更輕、比例更為緊湊的設計並不困難，但不論是GR Yaris的動力心臟，或者是Lexus IS的底盤架構，轉為自行開發之後肯定會花費比較多的金錢，但相信消費者對於這樣的組合應該會非常滿意，多花一點錢應該也不太會心痛才是。