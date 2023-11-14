亞冠賽／陳金鋒領軍抗日！一文看懂中華隊名單、賽程與最新戰況

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲職棒冠軍爭霸賽（英語：Asia Professional Baseball Championship），簡稱亞冠賽，由中職、日職、韓職合辦的國際棒球聯賽。與奧運及亞運相同，每四年舉辦一次，由中華職棒、日本職棒、韓國職棒23歲以下球員參賽。
第一屆亞冠賽於2017年舉行，目標是為了培養2020年東京奧運未來好手，由日本隊奪冠，第2屆賽事原預計在於2021年登場，因受新冠病毒疫情影響延至今年，由於2028年洛杉磯奧運已經有棒壘球項目，澳洲也於本屆加入。
亞冠賽賽制
相關賽制：採取預賽單循環制，各隊進行3場賽事，前2名晉級冠軍賽、後2名進入季軍賽。
投打規定：本賽制採用指定打擊，與經典賽不同的是投手無單場用球限制。
提前結束：預賽七局結束相差 10 分以上時，則提前結束比賽；決賽則無此規定。
延長賽：九局結束若雙方分數相同，第十局起採突破僵局制，預賽、季軍賽最多延長至第十二局，若第十二局結束雙方分數仍相同，則為和局；冠軍賽無此限制。
球員限制：本賽制主要希望給予年輕球員更多磨練空間，規定球員需在24 歲以下（1999年01月01日以後出生），或加入職棒未滿 3 年者，此外所屬球隊，需在四國職業聯盟中效力，並為本國籍；因此亞運中表現精采的旅外選手，這次皆無緣參賽。
外卡資格：每隊開放 3 名年齡限制外球員，但須為 29 歲以下（1994年01月01日以後出生）。
賽程日期（台灣時間）
|日期
|時間
|對戰（後為主隊）
|地點
|11/16
|上午11 時
|澳洲VS韓國
|東京巨蛋
|下午18時
|日本VS中華
|東京巨蛋
|11/17
|上午11時
|中華VS澳洲
|東京巨蛋
|下午18時
|韓國VS日本
|東京巨蛋
|11/18
|上午11時
|日本VS澳洲
|東京巨蛋
|下午18時
|中華VS韓國
|東京巨蛋
|11/19
|上午10時
|季軍賽
|東京巨蛋
|下午17時
|冠軍賽
|東京巨蛋
總教練：陳金鋒（富邦）
教練團：郭建霖、陳連宏、許銘傑、蕭一傑、高志綱、施金典、林明憲、陳柏穎
投手：曾峻岳（富邦）、李子強（富邦）、陳柏清（台鋼）、古林睿煬（統一）、林詔恩（統一）、陳克羿（樂天）、45邱駿威（樂天）、王志煊（樂天）、17王彥程（日本東北樂天）、林凱威（味全）、江國豪（富邦）
捕手：戴培峰（富邦）、林吳晉瑋（中信）、蔣少宏（味全）
內野手：葉子霆（富邦）、辛元旭（富邦）、何恆佑（統一）、林靖凱（統一）、劉基鴻（味全）、張政禹（味全）、馬傑森（樂天）
外野手：邱智呈（統一）、郭天信（味全）、林孝程（味全）、岳政華（中信兄弟）、陳傑憲（統一）
註：原先入選江坤宇（中信）、孔念恩（富邦）與林子豪（統一）辭退，改由張政禹、林孝程與辛元旭遞補。
註： 陳傑憲、林凱威、江國豪為外卡球員。
日本代表隊名單
總教練：井端弘和
教練團：金子誠、村田善則、梵英心、亀井善行、吉見一起
投手：早川隆久（樂天）、隅田知一郎（西武）、赤星優志（巨人）、佐藤隼輔（西武）、横山陸人（羅德）、吉村貢司郎（養樂多）、田口麗斗（養樂多）、及川雅貴（阪神）、桐敷拓馬（阪神）、今井達也（西武）、清水達也（中日）、根本悠楓（火腿）
捕手：古賀悠斗（西武）、坂倉将吾（廣島）、石橋康太（中日）
內野手：牧秀悟（橫濱）、佐藤輝明（阪神）、野口智哉（歐力士）、野村佑希（火腿）、門脇誠（巨人）、51小園海斗（廣島）
外野手：藤原恭大（羅德）、森下翔太（阪神）、秋廣優人（巨人）、岡林勇希（中日）、万波中正（火腿）
註：原先入選紅林弘太郎辭退，改由野村佑希遞補。
註：田口麗斗、今井達也、坂倉将吾為外卡球員。
韓國代表隊名單
總教練：柳仲逸
教練團：柳志炫、金東洙、張鍾熏、崔一彥、金玄旭、李晉暎
投手：文東珠（韓華）、郭彬（斗山）、李義理（起亞）、元兌仁（三星）、崔丞鎔（斗山）、吳原錫（登陸者）、辛旻爀（恐龍）、崔智旻（起亞）、鄭海英（起亞）、崔浚鏞（樂天）、金榮奎（恐龍）、趙炳賢（登錄者）
捕手：金亨俊（恐龍）、金東憲（英雄）、孫晟賓（樂天）
內野手：金慧成（英雄）、盧施煥（韓華）、金倒永（起亞）、文玄彬（韓華）、金周元（恐龍）、金揮執（英雄）
外野手：尹棟熙（樂天）、羅承燁（樂天）、金盛閏（三星）、崔智訓（登陸者）、朴昇圭（尚武）
註：原先入選朴英賢、鄭又榮、文保景、姜白虎辭退，改由辛旻爀、趙炳賢、羅承燁、文玄彬遞補。
註： 崔智訓為外卡球員。
澳洲代表隊名單
總教練：David Nilsson
教練團：James Bennett、—Graeme Lloyd、—Trent Durrington、Shayne Watson、Damian Shanahan
投手：Matthew Beattie（墨爾本）、Kieren Hall（伯斯）、Dylan Clarke（雪梨）、Ky Hampton（阿德萊德）、Samuel Holland（布里斯本）、Daniel McGrath（墨爾本）、Will Sherriff（伯斯）、Brodie Cooper-Vassalakis（布里斯本）、Coen Wynne（雪梨）、Kai-Noa Wynyard（布里斯本）、Ben Walmsley（布里斯本）、Jack Bushell（阿德萊德）、Billy Parsons（坎培拉）
捕手：Alex Hall（伯斯）、Mitchell Edwards（坎培拉）、Jake Burns（雪梨）
內野手：Clayton Campbell（雪梨）、Jarryd Dale（墨爾本）、Luke Smith（布里斯本）、Rixon Wingrove（阿德萊德）、Liam Spence（阿德萊德）
外野手：Alex Skepton（布里斯本）、Aaron Whitefield（墨爾本）、Briley Knight（阿德萊德）、Christopher Burke（墨爾本）、Jesse Williams（伯斯）
轉播資訊
電視直播：愛爾達體育台、緯來電視網、公共電視
網路直播：CPBL TV
歷屆賽事狀況
第一屆賽事由台、日、韓三隊參加，中華隊由陽岱鋼、王柏融、吳念庭等人領軍在首戰以0:1不敵韓國、第二場遇到「台灣殺手」今永昇太12次三振，以2:8不敵日本，最終拿下第三名，日本與韓國在冠軍賽碰頭，最終靠著外崎修汰、山川穗高等好表現帶領下以7:0獲勝，拿到首屆亞冠賽冠軍。
觀賽焦點
本屆中華隊由陳金鋒執掌兵符，在球員時期陳金鋒多次靠全壘打幫助中華隊取得佳績，尤其他在雅典奧運砲轟上原浩治、亞錦賽砲轟達比修有，並在2001年世界盃幫助台灣奪下第三名，這是陳金鋒首度以總教練身分帶兵。日本隊也由新任監督井端弘和領軍，日本在贏得經典賽後，原國家隊教練栗山英樹任務終了，韓國隊則是柳仲逸，他今年在杭州亞運帶領韓國4連霸。
比賽看點：
味全龍好手劉基鴻、郭天信、張政禹剛打完台灣大賽，日本部分，今年幫助阪神虎奪冠的森下翔太，佐藤輝明都表現優異，另外入選經典賽強打牧秀悟也是必看的強打者。
投手部分，今年亞冠賽連打四天，考驗各國投手深度，目前總教練點名古林睿煬、林詔恩、江國豪以及旅日球員王彥程為四大先發人選，日本也公布對台灣先發人選，將是巨人隊新生代強投赤星優志，韓國隊的投手陣容最完整，剛幫韓國拿下亞運金牌的文東珠，可說是新生代強投。