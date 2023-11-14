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亞冠賽／陳金鋒領軍抗日！一文看懂中華隊名單、賽程與最新戰況

▲亞冠賽中華隊總教練陳金鋒領軍前往日本。（圖／台灣棒球名人堂提供）
▲亞冠賽中華隊總教練陳金鋒領軍前往日本。（圖／台灣棒球名人堂提供）

記者吳政紘/綜合報導

第二屆亞洲職棒冠軍爭霸賽，簡稱為亞冠賽，將於11月16日到19日開打，2023年棒球界各國職棒都告一段落，美國職棒德州遊騎兵拿下隊史63年來首座世界大賽冠軍、日職阪神虎擊敗歐力士，睽違38年奪冠打破「肯德基爺爺魔咒」、中華職棒台灣大賽味全龍擊敗樂天桃猿，睽違24年奪冠。亞冠賽今年共有台灣、日本、澳洲、韓國等隊共襄盛舉，賽程日期、各隊名單陣容、轉播單位等資訊，《NOWnews今日新聞》讓你一次看懂。

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亞冠賽簡介

亞洲職棒冠軍爭霸賽（英語：Asia Professional Baseball Championship），簡稱亞冠賽，由中職、日職、韓職合辦的國際棒球聯賽。與奧運及亞運相同，每四年舉辦一次，由中華職棒、日本職棒、韓國職棒23歲以下球員參賽。

第一屆亞冠賽於2017年舉行，目標是為了培養2020年東京奧運未來好手，由日本隊奪冠，第2屆賽事原預計在於2021年登場，因受新冠病毒疫情影響延至今年，由於2028年洛杉磯奧運已經有棒壘球項目，澳洲也於本屆加入。

亞冠賽賽制

相關賽制：採取預賽單循環制，各隊進行3場賽事，前2名晉級冠軍賽、後2名進入季軍賽。

投打規定：本賽制採用指定打擊，與經典賽不同的是投手無單場用球限制。

提前結束：預賽七局結束相差 10 分以上時，則提前結束比賽；決賽則無此規定。

延長賽：九局結束若雙方分數相同，第十局起採突破僵局制，預賽、季軍賽最多延長至第十二局，若第十二局結束雙方分數仍相同，則為和局；冠軍賽無此限制。

球員限制：本賽制主要希望給予年輕球員更多磨練空間，規定球員需在24 歲以下（1999年01月01日以後出生），或加入職棒未滿 3 年者，此外所屬球隊，需在四國職業聯盟中效力，並為本國籍；因此亞運中表現精采的旅外選手，這次皆無緣參賽。

外卡資格：每隊開放 3 名年齡限制外球員，但須為 29 歲以下（1994年01月01日以後出生）。

▲陳金鋒擔任亞冠賽總教練，他今日受訪時也透露首戰之後的輪值想法。（圖／記者黃建霖攝）
▲陳金鋒擔任亞冠賽總教練，他今日受訪時也透露首戰之後的輪值想法。（圖／記者黃建霖攝）
賽程日期（台灣時間）

日期 時間 對戰（後為主隊） 地點
11/16 上午11 時 澳洲VS韓國 東京巨蛋
下午18時 日本VS中華 東京巨蛋
11/17 上午11時 中華VS澳洲 東京巨蛋
下午18時 韓國VS日本 東京巨蛋
11/18 上午11時 日本VS澳洲 東京巨蛋
下午18時 中華VS韓國 東京巨蛋
11/19 上午10時 季軍賽 東京巨蛋
下午17時 冠軍賽 東京巨蛋
中華代表隊名單

總教練：陳金鋒（富邦）

教練團：郭建霖、陳連宏、許銘傑、蕭一傑、高志綱、施金典、林明憲、陳柏穎

投手：曾峻岳（富邦）、李子強（富邦）、陳柏清（台鋼）、古林睿煬（統一）、林詔恩（統一）、陳克羿（樂天）、45邱駿威（樂天）、王志煊（樂天）、17王彥程（日本東北樂天）、林凱威（味全）、江國豪（富邦）

捕手：戴培峰（富邦）、林吳晉瑋（中信）、蔣少宏（味全）

內野手：葉子霆（富邦）、辛元旭（富邦）、何恆佑（統一）、林靖凱（統一）、劉基鴻（味全）、張政禹（味全）、馬傑森（樂天）

外野手：邱智呈（統一）、郭天信（味全）、林孝程（味全）、岳政華（中信兄弟）、陳傑憲（統一）

註：原先入選江坤宇（中信）、孔念恩（富邦）與林子豪（統一）辭退，改由張政禹、林孝程與辛元旭遞補。

註： 陳傑憲、林凱威、江國豪為外卡球員。

▲阪神虎森下翔太是幫助阪神奪冠的超級菜鳥。（阪神虎官網）
▲阪神虎森下翔太是幫助阪神奪冠的超級菜鳥。（阪神虎官網）
日本代表隊名單

總教練：井端弘和

教練團：金子誠、村田善則、梵英心、亀井善行、吉見一起

投手：早川隆久（樂天）、隅田知一郎（西武）、赤星優志（巨人）、佐藤隼輔（西武）、横山陸人（羅德）、吉村貢司郎（養樂多）、田口麗斗（養樂多）、及川雅貴（阪神）、桐敷拓馬（阪神）、今井達也（西武）、清水達也（中日）、根本悠楓（火腿）

捕手：古賀悠斗（西武）、坂倉将吾（廣島）、石橋康太（中日）

內野手：牧秀悟（橫濱）、佐藤輝明（阪神）、野口智哉（歐力士）、野村佑希（火腿）、門脇誠（巨人）、51小園海斗（廣島）

外野手：藤原恭大（羅德）、森下翔太（阪神）、秋廣優人（巨人）、岡林勇希（中日）、万波中正（火腿）

註：原先入選紅林弘太郎辭退，改由野村佑希遞補。

註：田口麗斗、今井達也、坂倉将吾為外卡球員。

▲亞冠賽韓國隊投手文東珠，球速可飆到160公里。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲亞冠賽韓國隊投手文東珠，球速可飆到160公里。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
韓國代表隊名單

總教練：柳仲逸

教練團：柳志炫、金東洙、張鍾熏、崔一彥、金玄旭、李晉暎

投手文東珠（韓華）、郭彬（斗山）、李義理（起亞）、元兌仁（三星）、崔丞鎔（斗山）、吳原錫（登陸者）、辛旻爀（恐龍）、崔智旻（起亞）、鄭海英（起亞）、崔浚鏞（樂天）、金榮奎（恐龍）、趙炳賢（登錄者）

捕手：金亨俊（恐龍）、金東憲（英雄）、孫晟賓（樂天）

內野手：金慧成（英雄）、盧施煥（韓華）、金倒永（起亞）、文玄彬（韓華）、金周元（恐龍）、金揮執（英雄） 

外野手：尹棟熙（樂天）、羅承燁（樂天）、金盛閏（三星）、崔智訓（登陸者）、朴昇圭（尚武） 

註：原先入選朴英賢、鄭又榮、文保景、姜白虎辭退，改由辛旻爀、趙炳賢、羅承燁、文玄彬遞補。 

註： 崔智訓為外卡球員。 

澳洲隊在亞冠賽首度參加，目標也是奧運。（圖／吳政紘攝）
澳洲隊在亞冠賽首度參加，目標也是奧運。（圖／吳政紘攝）
澳洲代表隊名單

總教練：David Nilsson

教練團：James Bennett、—Graeme Lloyd、—Trent Durrington、Shayne Watson、Damian Shanahan

投手：Matthew Beattie（墨爾本）、Kieren Hall（伯斯）、Dylan Clarke（雪梨）、Ky Hampton（阿德萊德）、Samuel Holland（布里斯本）、Daniel McGrath（墨爾本）、Will Sherriff（伯斯）、Brodie Cooper-Vassalakis（布里斯本）、Coen Wynne（雪梨）、Kai-Noa Wynyard（布里斯本）、Ben Walmsley（布里斯本）、Jack Bushell（阿德萊德）、Billy Parsons（坎培拉）

捕手：Alex Hall（伯斯）、Mitchell Edwards（坎培拉）、Jake Burns（雪梨）

內野手：Clayton Campbell（雪梨）、Jarryd Dale（墨爾本）、Luke Smith（布里斯本）、Rixon Wingrove（阿德萊德）、Liam Spence（阿德萊德）

外野手：Alex Skepton（布里斯本）、Aaron Whitefield（墨爾本）、Briley Knight（阿德萊德）、Christopher Burke（墨爾本）、Jesse Williams（伯斯）

註： Samuel Holland、Daniel McGrath、Aaron Whitefield 為外卡球員。


轉播資訊

電視直播：愛爾達體育台緯來電視網公共電視

網路直播：CPBL TV


歷屆賽事狀況

第一屆賽事由台、日、韓三隊參加，中華隊由陽岱鋼、王柏融、吳念庭等人領軍在首戰以0:1不敵韓國、第二場遇到「台灣殺手」今永昇太12次三振，以2:8不敵日本，最終拿下第三名，日本與韓國在冠軍賽碰頭，最終靠著外崎修汰、山川穗高等好表現帶領下以7:0獲勝，拿到首屆亞冠賽冠軍。

觀賽焦點

本屆中華隊由陳金鋒執掌兵符，在球員時期陳金鋒多次靠全壘打幫助中華隊取得佳績，尤其他在雅典奧運砲轟上原浩治、亞錦賽砲轟達比修有，並在2001年世界盃幫助台灣奪下第三名，這是陳金鋒首度以總教練身分帶兵。日本隊也由新任監督井端弘和領軍，日本在贏得經典賽後，原國家隊教練栗山英樹任務終了，韓國隊則是柳仲逸，他今年在杭州亞運帶領韓國4連霸。

比賽看點：

味全龍好手劉基鴻、郭天信、張政禹剛打完台灣大賽，日本部分，今年幫助阪神虎奪冠的森下翔太，佐藤輝明都表現優異，另外入選經典賽強打牧秀悟也是必看的強打者。

投手部分，今年亞冠賽連打四天，考驗各國投手深度，目前總教練點名古林睿煬、林詔恩、江國豪以及旅日球員王彥程為四大先發人選，日本也公布對台灣先發人選，將是巨人隊新生代強投赤星優志，韓國隊的投手陣容最完整，剛幫韓國拿下亞運金牌的文東珠，可說是新生代強投。


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