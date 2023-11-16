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IKEA百元收納好物公開！床底變儲藏室　特力屋免治馬桶：冬天必備

▲換季收納問題困擾不少人，IKEA公開百元收納好物，讓床底、門後都變儲藏室。而冷氣團來襲，浴室「免治馬桶」更是暖冬必備良伴。（圖／IKEA提供）
▲換季收納問題困擾不少人，IKEA公開百元收納好物，讓床底、門後都變儲藏室。而冷氣團來襲，浴室「免治馬桶」更是暖冬必備良伴。（圖／IKEA提供）

記者徐銘穗/綜合報導

換季收納問題困擾不少人，難以面對爆炸的衣櫃。IKEA公開4款千元內的百元收納好物，讓床底、門後都變「儲藏室」。此外，特力屋也公開「用過回不去」居家好物清單，以暖冬良伴「免治馬桶」最受歡迎，爸媽淚推「舒服溫暖的座墊，比較容易訓練小孩坐馬桶」。

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📌IKEA床底收納好物

■ PANSARTAX收納盒附輪腳/蓋子

床底下是很常被忽略的收納空間之一！推薦使用PANSARTAX收納盒，附輪子方便移動，能輕鬆拿取物品，還有蓋子能隔絕滿滿灰塵，把換季衣物放入也不擔心！可根據個人需求選擇適合大小，妥善利用每個角落。

▲PANSARTAX收納盒附輪腳/蓋子，透明 灰藍色，33x33x23.5公分，$599。（圖／IKEA提供）
▲PANSARTAX收納盒附輪腳/蓋子，透明 灰藍色，33x33x23.5公分，$599。（圖／IKEA提供）
■ SOCKERBIT附蓋收納盒

床底收納也有多種選擇！盒蓋可以分兩邊打開的SOCKERBIT 附蓋收納盒，讓你不用完全拖出收納盒，也能方便取用存放的物件。尺寸適合放在床底，用來收藏衣服、備用棉被或毛毯。

▲SOCKERBIT附蓋收納盒，灰綠色，50x77x19 公分，原價$499。卡友2024/3/31前獨享任3件以上85折。（圖／IKEA提供）
▲SOCKERBIT附蓋收納盒，灰綠色，50x77x19 公分，原價$499。卡友2024/3/31前獨享任3件以上85折。（圖／IKEA提供）
■ SPANTAD真空密封收納袋

SPANTAD真空密封收納袋是換季不可少的收納神器！將換季衣物放在袋子裡，使用吸塵器吸出袋中的所有空氣就能壓縮物品，有效節省更多空間，讓衣櫥或儲物空間井然有序。

▲SPANTAD真空密封收納袋 2件裝，原價$179，卡友2024/3/31前獨享任4件以上85折。（圖／IKEA提供）
▲SPANTAD真空密封收納袋 2件裝，原價$179，卡友2024/3/31前獨享任4件以上85折。（圖／IKEA提供）
📌IKEA門後收納好物

■ ENUDDEN門後掛勾

善用門後空間，在門上加上一個ENUDDEN門後掛勾，也能成為衣服暫時存放區！背面經處理，不會刮傷門片，回家後只要隨手簡單一掛，就能輕鬆整齊收納衣物用品。

▲ENUDDEN門後掛勾，$119。（圖／IKEA提供）
▲ENUDDEN門後掛勾，$119。（圖／IKEA提供）
📌特力屋「用過就回不去」的居家好物清單

■ 特力屋Smart Wash溫水洗淨便座

眾多街訪民眾激推必買「免治馬桶」，只要在冬日享受過溫暖的座墊和溫水清洗屁屁後便再也回不去冰冷觸感的傳統馬桶座！特力屋免治馬桶，從國民實惠款的儲熱式免治便座到多功能全家人適用款的瞬熱式免治便座，滿足全客層需求，連兩年熱銷破萬顆。

▲特力屋Smart Wash溫水洗淨便座 $5,990，享免費標準安裝。（圖／特力屋提供）
▲特力屋Smart Wash溫水洗淨便座 $5,990，享免費標準安裝。（圖／特力屋提供）
■ 特力屋48W/65W 伊賀聲控調光調色吸頂燈

只動你口不動你手的聲控燈，讓進出門總是大包小包的忙碌現代人，從此不再需要騰出一隻手來開關燈，或是冷颼颼的夜晚要入睡時，只要出一張嘴，就不再需要痛苦地爬出溫暖的被窩關燈。特力屋聲控燈款式選擇多元，可語音分段調光調色，絕對是解放雙手的懶人救星。

▲特力屋48W/65W 伊賀聲控調光調色吸頂燈-附遙控，原價$4,990起，享9折優惠。（圖／特力屋提供）
▲特力屋48W/65W 伊賀聲控調光調色吸頂燈-附遙控，原價$4,990起，享9折優惠。（圖／特力屋提供）
■ B+D 20V MAX單鋰電第三代多功能可換頭惡魔機

另一個受到民眾熱議的居家好物則是有「惡魔機」之稱的電動工具，可搭配多達12個功能接頭，一次滿足鎖孔、鑽孔、切割、打磨不同DIY情境和修繕需求，不僅省時又能高效完成任務。「超好用！工具人必備」、「一般螺絲起子鑽不太下去的，電動惡魔機輕鬆省力」、「惡魔機，大推！」

▲B+D 20V MAX單鋰電第三代多功能可換頭惡魔機2.0A.h，原價$5,089，促銷價$3,699。（圖／特力屋提供）
▲B+D 20V MAX單鋰電第三代多功能可換頭惡魔機2.0A.h，原價$5,089，促銷價$3,699。（圖／特力屋提供）
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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