年輕人別亂花錢！「5年買房」算式曝　他揭高學歷迷思：1觀點要改

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1.每天少一杯手搖飲+下午茶=100*22=2200*12個月*5年=13萬2000
2.每個月少4次親友聚會1000*12個月*5年=6萬
3.每年少幾次國內外旅遊 50000*2次*5年=50萬
4.不要買車 1000000+（養車100000*5)=150萬
他強調，以上4項省下的費用加總=219萬2000元，頭期款5年輕鬆完成，批評年輕人不努力只會亂花錢，「然後再來罵建商，抱怨不會讓年輕人過比較好」，建議年輕人開始存錢，5年存到頭期款，買房不難。
貼文引發熱烈討論，多數網友不認同，紛紛吐槽「你這算法月薪至少6萬左右，新鮮人哪有這薪水」、「多少人連這些開銷都沒有在花也存不到」、「你要確定你存5年後頭期款還是200萬」、「這種粗估式算法建議你去當官員，尤其是主計處的」。
PTT房產板聞人「C大」則認為，一言蔽之就是「你不理財，財不理你」，指出高學歷族群容易陷入所有變數都固定的「算式迷思」，但真實世界會因環境變化而不同，強調「房價會漲」、「薪水會漲」，直言有能力卻抗拒買房的人，因排斥老屋會增值，而一再被外拋。
「C大」強調，房子是資產不是消耗品，甚至可說是「生產工具」，可以有租金收入，直言：「這一個觀念死咬著不肯改變，你的人生就會被社會教訓到小孩都不認得你。」他認為，年薪80萬哀號買不起房者不是「財商」問題，而是在金融和財務上莫名的錯誤堅持。
以上觀點在PTT房產板引爆討論，不少網友都表示認同，紛紛留言「通膨之下 房價薪資什麼都會漲」、「白話就是，房子是資產，不是開銷，資產會隨著通膨成長，想通這一點就夠了」、「買房抗通膨」、「講太明啦，等等591流量又要飆了」。
實際上大家幾歲買第一間房呢？根據聯徵中心統計發現，去年12月購屋主力是40到45歲年齡族群、其次35至40歲與45至50歲人數不相上下，但回朔至十年前、2012年12月同期，當時的購屋主力是35至40歲、其次是30至35歲。顯示目前台灣購屋群族主力年齡已上升5歲。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。