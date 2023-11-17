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新北耶誕城點燈天氣！低溫14度「兒童保暖秘訣」　最佳拍照時間曝

▲新北耶誕城今年的光雕秀將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，今（17）日正式舉行儀式，宣告2023新北耶誕城開城。（圖／記者葉盛耀攝）
▲新北耶誕城今年的光雕秀將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，今（17）日正式舉行儀式，宣告2023新北耶誕城開城。（圖／記者葉盛耀攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

「2023新北歡樂耶誕城」將於11月17日晚間開城，不過今（17）日遇上首波冷氣團發威，今晚至明晨是最低溫的時間，中央氣象署稍早針對新北發布「低溫特報」，有10度以下低溫出現機會，爸媽帶孩子觀賞耶誕城別忘先學「26度穿衣法」，今晚落日時間17時06分，天黑後再前往拍照，輕鬆拍出燈海點亮黑夜的美照！

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🟡「新北耶誕城」晚間低溫14度

今天（17日）大陸冷氣團影響，天氣轉為乾冷的型態，中央氣象署針對新北市發布低溫特報，今晚至明日上午有10度以下氣溫發生的機率。欲前往新北耶誕城觀賞點燈的民眾注意，板橋區晚間溫度約15度至14度，降雨機率0％、相對濕度59％，體感寒冷，日落時間為17時06分。

今天各地多雲到晴，只有東南部有零星短暫雨；清晨中部以北及東北部氣溫15至17度，其他地區18、19度，白天苗栗以北及宜蘭、花蓮氣溫回升有限，高溫約18到20度，整天偏冷，其他地區高溫相較昨天有所下降，約22至26度，白天感受還算舒適，提醒大家，晚上之後天氣會更冷，各地氣溫會比清晨來得低，中部以北及東北部只有13、14度，其他地區16到18度，請做好保暖的工作。

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▲（圖／中央氣象署）
▲新北市板橋區今明逐三小時預報。（圖／翻攝自中央氣象署）
🟡冷氣團來襲！26度穿衣法必學

擔心孩子穿不夠暖？小兒科醫師巫漢盟也曾在粉專建議，可以先跟著大人穿，爸媽穿幾件、孩子就穿幾件，若不曉得孩子到底穿得夠不夠暖，可以用手觸摸孩子頸背感受溫度，若有微溫就代表剛剛好。

此外，根據《NOWnews今日新聞》報導【冷氣團報到！「摸1部位」秒知小孩穿衣夠暖嗎　26度穿衣法再複習】。

26­°C − 當天的氣溫 ＝ 所需的衣服溫度。

假設今天氣溫10­°C為例，即是26°C減去10°C，當天身上所需的衣服溫度就是16°C。「16°C」的衣服溫度代表什麼呢？可對照以下的衣服溫度表。
 
📌長袖T-Shirt / 長褲 / 半身裙 / 連身裙 ＝ 1°C

📌襯衫 / 高領上衣 ＝ 2°C 

📌針織衫 / 毛絨背心 ＝ 3°C 

📌薄毛衣 / 衛衣 / 薄款連帽衛衣 ＝ 3°C 

📌西裝外套 / 毛衣 / 暖外套 ＝ 4°C 

📌暖帽 / 絨毛帽 / 頸巾 / 手套 / 長靴 / 毛絨鞋 ＝ 4°C 

📌擋風外套 ＝ 5°C 

📌厚外套 / 厚款連帽衛衣 ＝ 5°C 

📌HEATTECH / 輕薄羽絨衣 ＝ 6°C 

📌毛絨大衣 / 鋪棉外套 ＝ 7°C 

📌厚羽絨衣 ＝ 9°C 

📌皮草大衣 ＝ 12°C

假設所需衣服溫度為16­°C。那麼選擇厚羽絨衣（9°C），搭配長褲（1°C）及HEATTECH發熱衣（6°C），16°C的溫度相信足夠應付。不過是否足夠保暖，重要還是要以你個人的感受為準。

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▲全家門市購買暖暖包，限時加10元多1件、買5送5優惠。（圖／全家提供）
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