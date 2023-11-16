新北耶誕城2023逛法整理！「精華、全包」2路線　主燈景點一次收

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建議可先從官網下載地圖，路線可自「板橋捷運站1號出口」開始，一出來即為萬坪公園，可看到「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，接著可分為精華、全包兩種路程走法。
🔍新北耶誕城2023全區地圖（點此下載）
📌精華路線：板橋捷運站1號出口➡萬坪公園「白爛貓耶誕派對」➡天橋光廊區（瑰麗光廊、銀河光廊、繁星光廊）➡市府左側新府路「甜蜜魔法隧道、星想事成大道、巧克鼠歡樂頌」➡新北市府1樓大廳桑塔熊➡市民廣場「桑塔熊光雕投影秀」、主燈「甜點星」➡幸福花鹿大道➡板橋車站／板橋捷運站1號出口。
📍萬坪公園「白爛貓耶誕派對」
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：萬坪公園
📍天橋光廊區（瑰麗光廊、銀河光廊、繁星光廊）
◾亮燈時間:17:30-24:00
📍新北市府外側「甜蜜魔法隧道、星想事成大道、巧克鼠歡樂頌」
甜蜜魔法隧道
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：新府路口廣場
星想事成大道
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：市民廣場(新府路人行道)
巧克鼠歡樂頌
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：新府路、中山路口
📍新北市府1樓大廳、桑塔熊FUN樂園
◾亮燈時間:17:30-23:00
◾位置：新北市政府一樓大廳
📍市民廣場「桑塔熊光雕投影秀」
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：市民廣場
📍主燈「甜點星」
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘
◾位置：市民廣場
📍幸福花鹿大道
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：市民廣場(縣民大道人行道)
📌全包路線：
板橋捷運站1號出口➡萬坪公園「白爛貓耶誕派對」➡接著採順時鐘方向出發：光影廣場➡站前廣場➡市府右側新站路➡市民廣場主燈「甜點星」➡新北市府1樓大廳桑塔熊➡市府左側新府路➡天橋光廊區（金彩華爾滋光廊、瑰麗光廊、銀河光廊、繁星光廊）➡板橋車站／板橋捷運站1號出口。
📍光影廣場：遊樂設施「粉浪漫籃寶堅尼」
◾營運時間：11:00-22:00
◾位置：站前廣場
📍站前廣場：甜點小鎮（Pink Donut、翻糖馬卡龍、魔幻蛋糕城、糖果屋）
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：站前廣場
📍市府右側新站路：Xmas故事屋、好樹成雙大道、紫藤精靈光廊
Xmas故事屋
◾營業時間：17:30-24:00
◾位置：縣民大道、新站路口
好樹成雙大道
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：市民廣場(新站路人行道)
紫藤精靈光廊
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：新站天橋
金彩華爾滋光廊
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：新府天橋
當然，此次在府中廣場亦有燈區，薑餅樂園中有「薑餅人」、「金色魔法森林」到「雷根糖Postman」等，建議搭捷運板南線到府中站1號出口出來即是。