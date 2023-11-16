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新北耶誕城2023逛法整理！「精華、全包」2路線　主燈景點一次收

▲新北耶誕城2023將於11月17日開城，除了朝聖主燈之外，周邊設施、各種主題燈海該怎麼逛，《NOWnews》整理「精華、全包」兩大路線走法。（圖／記者葉政勳攝）
▲新北耶誕城2023將於11月17日開城，除了朝聖主燈之外，周邊設施、各種主題燈海該怎麼逛，《NOWnews》整理「精華、全包」兩大路線走法。（圖／記者葉政勳攝）

記者葉盛耀、黃韻文／綜合報導

「2023新北歡樂耶誕城」將於11月17日晚間開城，直至2024年1月1日。此次區域主要在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場，營造夢幻主題燈海。最重要的主燈今年不再是竹筍，而是以浪漫的天幕式燈飾遮罩，化身「甜點星」。週邊還有各式必拍裝置、燈區，想欣賞人氣景點，路線怎麼走最省力順暢，《NOWnews》整理「精華、全包」兩大路線走法，人氣打卡點一篇看懂。

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🔴新北耶誕城「兩大路線」逛法
建議可先從官網下載地圖，路線可自「板橋捷運站1號出口」開始，一出來即為萬坪公園，可看到「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，接著可分為精華、全包兩種路程走法。

🔍新北耶誕城2023全區地圖（點此下載）

📌精華路線：板橋捷運站1號出口➡萬坪公園「白爛貓耶誕派對」➡天橋光廊區（瑰麗光廊、銀河光廊、繁星光廊）➡市府左側新府路「甜蜜魔法隧道、星想事成大道、巧克鼠歡樂頌」➡新北市府1樓大廳桑塔熊➡市民廣場「桑塔熊光雕投影秀」、主燈「甜點星」➡幸福花鹿大道➡板橋車站／板橋捷運站1號出口。

▲「2023新北歡樂耶誕城」全區地圖，精華路線走法。（圖／取自官網）
▲「2023新北歡樂耶誕城」全區地圖，精華路線走法。（圖／取自官網）
📍萬坪公園「白爛貓耶誕派對」
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：萬坪公園

▲白爛貓有好幾個燈區，每個都有趣又好拍。（圖／記者葉政勳攝）
▲白爛貓有好幾個燈區，每個都有趣又好拍。（圖／記者葉政勳攝）
📍天橋光廊區（瑰麗光廊、銀河光廊、繁星光廊）
◾亮燈時間:17:30-24:00

▲周邊的天橋全佈置成七大光廊，相當浪漫。（圖／記者葉政勳攝）
▲地圖編號2：瑰麗光廊。（圖／記者葉政勳攝）
▲地圖編號3：銀河光廊。（圖／記者葉政勳攝）
▲地圖編號3：銀河光廊。（圖／記者葉政勳攝）
▲板橋車站天橋的「繁星光廊」，多樣色彩球形燈串，像是點點繁星閃耀。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲地圖編號4：繁星光廊。（圖／新北耶誕城提供）
📍新北市府外側「甜蜜魔法隧道、星想事成大道、巧克鼠歡樂頌」

甜蜜魔法隧道
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：新府路口廣場

▲甜蜜魔法隧道。（圖／新北耶誕城提供）
▲甜蜜魔法隧道。（圖／新北耶誕城提供）
星想事成大道
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：市民廣場(新府路人行道)

▲周邊的步道也佈置成四大祈福步道，包含天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道。（圖／記者葉盛耀攝）
▲星想事成大道。（圖／記者葉盛耀攝）
巧克鼠歡樂頌
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：新府路、中山路口

▲「巧克鼠歡樂頌」是個會動的燈飾，一上一下也相當可愛。（圖／記者葉政勳攝）
▲「巧克鼠歡樂頌」是個會動的燈飾，一上一下相當可愛。（圖／記者葉政勳攝）
📍新北市府1樓大廳、桑塔熊FUN樂園
◾亮燈時間:17:30-23:00
◾位置：新北市政府一樓大廳

▲今年的主題為桑塔熊，巨大卻很萌的桑塔熊就坐在新北市府大廳。（圖／記者葉政勳攝）
▲今年的主題為桑塔熊，巨大卻很萌的桑塔熊就坐在新北市府大廳。（圖／記者葉政勳攝）
📍市民廣場「桑塔熊光雕投影秀」
◾亮燈時間:17:30-24:00
◾位置：市民廣場

▲新北耶誕城光雕秀今年將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，明（17）日會正式與大家見面。（圖／記者葉盛耀攝）
▲新北耶誕城光雕秀今年將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄。（圖／記者葉盛耀攝）
📍主燈「甜點星」
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘
◾位置：市民廣場

▲主燈抹茶椰蛋樹蛋糕的另外一側，也可看到許多民眾前往拍照打卡。（圖／記者葉政勳攝）
▲主燈甜點星的另外一側，可看到許多民眾前往拍照打卡。（圖／記者葉政勳攝）
📍幸福花鹿大道
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：市民廣場(縣民大道人行道)

▲新北歡樂耶誕城打造縣民大道人行道的「幸福花鹿大道」，刻畫出耶誕節暖心場景。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲幸福花鹿大道。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
📌全包路線：
板橋捷運站1號出口➡萬坪公園「白爛貓耶誕派對」➡接著採順時鐘方向出發：光影廣場➡站前廣場➡市府右側新站路➡市民廣場主燈「甜點星」➡新北市府1樓大廳桑塔熊➡市府左側新府路➡天橋光廊區（金彩華爾滋光廊、瑰麗光廊、銀河光廊、繁星光廊）➡板橋車站／板橋捷運站1號出口。

▲「2023新北歡樂耶誕城」全區地圖，全包路線走法。（圖／取自官網）
▲「2023新北歡樂耶誕城」全區地圖，全包路線走法。（圖／取自官網）
📍光影廣場：遊樂設施「粉浪漫籃寶堅尼」
◾營運時間：11:00-22:00
◾位置：站前廣場

📍站前廣場：甜點小鎮（Pink Donut、翻糖馬卡龍、魔幻蛋糕城、糖果屋）
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：站前廣場

▲Pink Donut。（圖／新北耶誕城）
▲Pink Donut。（圖／新北耶誕城）
📍市府右側新站路：Xmas故事屋、好樹成雙大道、紫藤精靈光廊

Xmas故事屋
◾營業時間：17:30-24:00
◾位置：縣民大道、新站路口

▲Xmas故事屋是一個躍然而出的巨大燈球裝置。（圖／取自新北歡樂耶誕城官網）
▲Xmas故事屋是一個躍然而出的巨大燈球裝置。（圖／取自新北歡樂耶誕城官網）
好樹成雙大道
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：市民廣場(新站路人行道)

▲新北歡樂耶誕城新站路人行道的「好樹成雙大道」，以耶誕樹元素營造浪漫相聚的氛圍。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新站路人行道的「好樹成雙大道」。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
紫藤精靈光廊
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：新站天橋

▲「紫藤精靈光廊」粉紫金黃色彩好繽紛。（圖／新北耶誕城提供）
▲紫藤精靈光廊。（圖／新北耶誕城提供）
金彩華爾滋光廊
◾亮燈時間：17:30-24:00
◾位置：新府天橋

▲金彩華爾滋光廊。（圖／記者葉政勳攝）
▲金彩華爾滋光廊。（圖／記者葉政勳攝）
當然，此次在府中廣場亦有燈區，薑餅樂園中有「薑餅人」、「金色魔法森林」到「雷根糖Postman」等，建議搭捷運板南線到府中站1號出口出來即是。

▲此次府中廣場亦有燈區，主題為薑餅樂園，其中的金色魔法森林相當絢爛迷人。（圖／取自新北歡樂耶誕城官網）
▲此次府中廣場亦有燈區，主題為薑餅樂園，其中的金色魔法森林相當絢爛迷人。（圖／取自新北歡樂耶誕城官網）

影／新北耶誕城點燈！「絕美主燈」耶誕樹搶先看　必拍7光廊4大道

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