首波冷氣團來襲！家居6低成本保暖法公開　窗貼泡泡紙室溫提升3°C

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為什麼泡泡紙貼窗可讓室內溫度提升？物理老師陳鎮洲先前受訪時指出，泡泡紙有豐富的空氣層，跟薄毯是一樣的，當室內溫度在往外面流失的過程中遇到泡泡紙的空氣，空氣導熱效果差就不易讓溫度散失，而瓦楞紙、紙箱、珍珠板也有相同效果。
陳鎮洲提醒，使用泡泡紙貼窗保暖要注意室內空氣流通，建議貼在迎風面即可，貼之前也可在室內放一盆熱水，讓室內溫度提升，泡泡紙貼窗的保暖效果會更好。曾有專家實測，指泡泡紙貼窗可讓室內溫度能提高3°C。
📍窗簾塞進窗框
冬天可選用厚的窗簾或是雙層窗簾，都可減緩室內熱能往外流失。如果沒有換厚窗簾的預算，可把窗簾底下的部分內折塞進窗框，作為室內外冷熱交換的緩衝。
📍開窗簾讓陽光進屋
既然是低成本家居保暖法，當然不能放過天然熱源－太陽。不過，這得看你家的座向，可趁早上或黃昏西斜時打開窗廉，讓陽光照到屋內提高室溫，空間感覺也能變得更溫暖。
📍門窗縫貼海綿膠條
如果你冬天在家，即使已關上門窗，但仍會感到寒風襲來的話，建議可在門框四周及窗戶外框貼上海綿膠條，阻擋從門窗縫滲入的寒風，夏季也可減少冷氣流失。預算高的話，可更換氣密窗，雙層玻璃設計有助隔絕戶外冷空氣。
📍穿襪子或毛拖鞋
俗語說「腳暖全身暖」，雙腳冰冷也會影響血液循環，也會令人全身感到寒冷。在家中穿上襪子或保暖拖鞋，好好為自已雙腳保暖，同時也要注意襪子的排汗功能，因為穿著帶濕氣的襪子，會有讓雙腳降溫的反效果。
📍鋪上地毯
如果你家是大理石、瓷磚等材質的地板，冬天赤腳踩在其上一定會「冷吱吱」，花點小錢買個地毯鋪上，能抵擋一下來自地面的寒氣，也能讓家裡「視覺溫度」增溫幾度。此外，若是家中沒有暖氣機、電暖爐，也可使用除濕機，降低室內溼度也能提高體感溫度。
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