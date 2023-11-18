如何買房／小白最怕買在房價高點！出價必懂3重點　1絕招收甜甜價

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「開價打幾折才市屋主底價？」、「斡旋該怎麼下才是合理房價？」Zack說網友最愛問出價問題，他分享以下3大自住客出價重點：
1.先看近3年的買賣移轉棟數，確認目前房市的走向。
2.參考該社區附近進3年的實價登錄，確認價格的變化方向。
Zack說明，綜合以上2點，如果發現交易量萎縮但價格卻在漲，例如像新竹，就表示正處理「價量背離」階段，能買在實價登錄左右就不算太虧；若是交易量萎縮而價格也慢慢下跌，例如台北，就表示這裡「價量皆跌」，價格正在慢慢變軟，出價可著朝實價登錄的9折去嘗試。
3.仔細計算自己的「房貸負擔率」，找出你的「出價天花板」。
Zack進一步說明，個人出價天花板計算方式，以房貸支出不超過月收入1/3做標準，例如月薪6萬就是房貸不超過2萬元。他以新青安貸款30年來計算，2萬房貸可換到560萬的八成房貸，再補上兩成140萬的自備款，所以560萬房貸加上140萬自備款，「你的出價天花板就是新台幣700萬元」，只要出價控制在700萬以內，買下這間房的負擔就會很輕鬆。
再回到重點1、2。Zack說，若你想買房的區域是「價量背離」，建議找實價登錄在700萬左右的物件去談；若是「價量都跌」，則可找770萬房子，用700萬以下出價去做斡旋。
馨傳不動產智庫執行長何世昌預測，今年Q3至明年Q2房市會處在「盤整向上」的格局，料部分的月／季漲、部分跌，但「漲幅高於跌幅」，不似去年以前幾乎季季上漲的大多頭光景。而何時是進場的好時機？何世昌說：「我還是維持原有的說法，今年下半年是好的買點。」
至於如何出價才能買到「甜甜價」？何世昌表示，和賣方、代銷買房議（殺）價的關鍵就是「不要臉」、「盧小小」。他直言網路google有許多殺價招式，像是等剩幾戶再買、找長輩扮黑臉，但對一般人來說，買房可能一生1到2次，但你面對的屋主、代銷都是老經驗，「新手村小騎士怎麼打大魔王」。
何世昌強調，買房想撿便宜只有在市場不好時機會才大，可以不費吹灰之力，而目前房價都在修正中，尤其北高最明顯，「現在是原本高點的95折」，建議議價可從實價登錄的85折開始出，出個讓對方不想直接賣你，但心會癢的價格，也許可加到92折，「不要一口氣出到底線，會變盤子！」
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。