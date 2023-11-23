剝皮辣椒雞湯內行這樣煮！詹姆士曝「3分鐘上菜」撇步：肉也好吃
近期氣溫逐漸降低，許多家庭晚餐桌上也開始必備熱湯，其中「剝皮辣椒雞湯」也成為選多老饕的首選，但究竟該怎樣才能煮出美味的剝皮辣椒雞，也成為許多婆媽遇到難題。其實過去型男主廚詹姆士就曾以影片方式示範剝皮辣椒雞「3分鐘」出菜的撇步，只要掌握「6個步驟」，就能煮出湯更香、肉又好吃的湯品。
記者潘毅／綜合報導
近期在臉書料理社團《家常菜》中發起討論「請問剝皮辣椒雞湯要怎麼煮比較好吃？」貼文掀起許多婆婆媽媽的熱議，許多人也分享自己的專屬配方，包含加入「蛤仔」、「竹筍」、「香菇」等食材，也有人認為買對「剝皮辣椒」最為重要。
其實型男主廚詹姆士過去也以影片教學，只要掌握了6步驟，就能在「3分鐘」完成美味的剝皮辣椒雞，首先將「雞皮朝下入鍋，轉小火煎至表面金黃，煸出雞油」，接著將「泡好的乾香菇，去蒂切絲備用」，隨後把「剝皮辣椒切段，放入泡香菇的水裡備用」，接下來「雞皮煎至金黃色後，取出切塊」、隨後「用鍋裡的雞油煸炒香菇後，再將雞肉放回鍋內翻炒」，最後把「剝皮辣椒、香菇水倒入鍋中，加水煨煮，加鹽調味，完成」。
不少婆媽實際使用完上述步驟後，也紛紛給予好評，「煎過的雞腿非常香鎖在湯裡面」，而且食材簡單又純粹，保存了「剝皮辣椒雞湯」的最原始風味，湯喝起來香甜，雞肉也不會像一般煮湯完熟到吃起來澀澀的，因此格外美味。