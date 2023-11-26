家具行不能說祕密！他揭養套殺陷阱：這2字有鬼　裝修夫妻賠45萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，住保會顧問吳翃毅博士指出，若以承攬裝修工程來看，除非雙方合意，承攬人不得任意終止契約，但當事家具行卻以「買賣契約」包裝「承攬契約」，加上訂單上無尺寸、數量與型號細節，「簽約後再丈量，一定會有追加爭議產生」。吳翃毅直言，這根本是家具行慣用的「養套殺」陷阱。
新北市主任消保官王治宇也重話說：「這是家具行慣用給消費者的跳坑手法！」指出尤其部分不肖業者從外縣市北上，打著跑全台服務的宣傳手法，但實際送到家都是雜牌家具假稱高價品，專門套殺北部消費者，加上裝修發生爭議，這類的糾紛很常見。
住保會義務律師李毓倫表示，家具行在買賣契約中簽訂裝潢工程承攬契約，約定要交付室內設計圖、3D模擬圖，實則都未提供，已存在給付延遲的狀況，傢俱行想把消費者當成冤大頭砍，也可能玩火上身，消費者亦有權利主張加倍返還兩倍定金。
吳翃毅提醒，目前「家具買賣定型化契約範本」尚未完成，建議消費者要詳看契約，最好載明家具款式、尺寸、材質、型號、顏色等，且法規沒有規定一定要先付訂金，若業者執意收取，建議不超過總價的1至2成。
至於裝修部分，吳翃毅建議採用「住保履約」，屋主將工程款先會匯入銀行信託專款專用，裝修公司按照合約工期施工，屋主驗收完成，銀行撥款，才能有效保障裝修權益，避免產生糾紛。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。