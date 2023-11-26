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家具行不能說祕密！他揭養套殺陷阱：這2字有鬼　裝修夫妻賠45萬

▲不少家具行強打「免費空間規劃」行銷，一對夫妻以為撿到便宜，含裝修及家具等簽下150萬元訂單，未料苦等不到免費設計，也拿不回3成45萬元訂金。（示意圖／取自photoAC）
▲不少家具行強打「免費空間規劃」行銷，一對夫妻以為撿到便宜，含裝修及家具等簽下150萬元訂單，未料苦等不到免費設計，也拿不回3成45萬元訂金。（示意圖／取自photoAC）

記者徐銘穗/綜合報導

免錢的最貴！不少家具行強打買家具享「免費空間規劃」行銷，一對夫妻趁著家具展和業者談好「免費空間規劃」，25坪小宅含拆除工作、衛浴重作防水、廚具、衣櫃與電器櫃等，簽下一張超過150萬元的訂單，未料卻苦等不到免費設計圖，也無法順利拿回先付的3成、45萬元訂金。專家直言，這就是家具行不能說的秘密，揭「養套殺」陷阱，強調「免錢」2字就有鬼。

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受害夫妻離開家具展後，家具行派員到家中丈量，等了近兩個月時間「就是不給設計圖」，一下說「申請室內修施工許可證很麻煩」，一下又說「要追加施工金額超過百萬元」。夫妻發現不對應提出質疑，對方卻以預算是個人問題而不承接，強調無法退還先付的45萬元訂金，只能換貨。

▲家具行強打「設計師『免費』空間規劃」，免費2字背後暗藏危機。（圖／住保會提供）
▲家具行強打「設計師『免費』空間規劃」，免費2字背後暗藏危機。（圖／住保會提供）
對此，住保會顧問吳翃毅博士指出，若以承攬裝修工程來看，除非雙方合意，承攬人不得任意終止契約，但當事家具行卻以「買賣契約」包裝「承攬契約」，加上訂單上無尺寸、數量與型號細節，「簽約後再丈量，一定會有追加爭議產生」。吳翃毅直言，這根本是家具行慣用的「養套殺」陷阱。

新北市主任消保官王治宇也重話說：「這是家具行慣用給消費者的跳坑手法！」指出尤其部分不肖業者從外縣市北上，打著跑全台服務的宣傳手法，但實際送到家都是雜牌家具假稱高價品，專門套殺北部消費者，加上裝修發生爭議，這類的糾紛很常見。

▲當初簽訂的訂單中沒有載明清楚家具型號、數量等細節資訊。（圖／住保會提供）
▲當初簽訂的訂單中沒有載明清楚家具型號、數量等細節資訊。（圖／住保會提供）
住保會義務律師李毓倫表示，家具行在買賣契約中簽訂裝潢工程承攬契約，約定要交付室內設計圖、3D模擬圖，實則都未提供，已存在給付延遲的狀況，傢俱行想把消費者當成冤大頭砍，也可能玩火上身，消費者亦有權利主張加倍返還兩倍定金

吳翃毅提醒，目前「家具買賣定型化契約範本」尚未完成，建議消費者要詳看契約，最好載明家具款式、尺寸、材質、型號、顏色等，且法規沒有規定一定要先付訂金，若業者執意收取，建議不超過總價的1至2成。

至於裝修部分，吳翃毅建議採用「住保履約」，屋主將工程款先會匯入銀行信託專款專用，裝修公司按照合約工期施工，屋主驗收完成，銀行撥款，才能有效保障裝修權益，避免產生糾紛。

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